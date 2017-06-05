Генеральный партнёр

Эта утонченная блондинка на вопросы судьбы отвечает стихами, руководит штатом из 246 человек, с олимпийским рвением развивает отечественный бренд и мечтает о мире во всем мире. Сложно ли быть «бойцом» и романтиком одновременно? Нужно ли сражаться с нелепыми стереотипами по поводу женщин-руководителей и как в погоне за карьерой не упустить момент материнского счастья? Об этом мы поговорили с очаровательной Аленой Авдеенко, акционером и директором по продажам ОАО « Лидское пиво », участницей «Леди Босс — 2016».

— Знают ли друзья, подчиненные, партнеры по бизнесу о вашей творческой натуре, о том, что вы пишете стихи?

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— Надеюсь, нет (улыбается). На самом деле те, кто более тесно связан со мной по жизни либо бизнесу, в курсе. В прошлом году у поклонников проекта «Леди Босс» тоже была возможность узнать о моих творческих экспериментах. Ведь именно там все и началось.

— А какой видит вас ваша команда?

— Как говорят: строгая, но справедливая.





— Алена, от вас часто можно услышать «За каждым успешным руководителем-лидером стоит сильная команда единомышленников, которую он сумел собрать». А как найти таких людей, с которыми можно покорять Эверест?

— Сильная команда — действительно самый важный фактор успеха. И собрать ее — это как собрать кубик Рубика. Иногда на поиски уходят годы, когда ты наконец понимаешь, что вот она, команда победителей, в полном составе. Часто говорят «Какой руководитель, такая и команда». И здесь полностью соглашусь. Ведь на энергетику «вождя» подбираются такие же по энергетике сотрудники. И из своего опыта точно знаю, что даже если кто-то случайно и попал в команду, то надолго он там не задержится. Как понять, что вот они — «те самые люди»? Это когда вы работаете на одном дыхании. Это когда вам не нужно директивно отдавать указания. Это когда команда готова трудиться 24 часа в сутки по собственной инициативе. Это когда один за всех и все за одного. И это когда без разницы куда идти, хоть на Эверест, ведь понимаешь, что с этой командой все по плечу.



Команда Алены Авдеенко

— Можно ли создать идеальную команду из родственников/ друзей?

— Родственники нужны для сохранения семейных ценностей и продолжения рода, друзья — для души и поддержки, а команда должна собираться из «тех самых нужных». Есть, конечно, примеры успешного семейного дела. Но это, скорее, единицы. Да и чаще всего это небольшой бизнес. И этим все сказано.

— Как правильно уволить сотрудника? Переживаете ли вы, когда лишаете человека заработка?

— К сожалению, иногда приходится увольнять сотрудников. Для того чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно, человек постоянно должен получать обратную связь от руководителя по итогам своей работы. Тогда он сам в определенный момент поймет, когда настало время подыскивать другое место заработка. Лет 10 назад я переживала по поводу увольнений. В данный момент — нет. Мы как компания предоставляем все ресурсы, чтобы каждый мог реализоваться на все 100%, а компания получила максимальный результат. И если человек не смог/не воспользовался/не захотел/переоценил свои возможности, то это уже его зона ответственности. Еще важным моментом является подбор и наём сотрудника. Если на вакансию приглашают «того самого нужного», то в дальнейшем об увольнении и речи не идет.

— Часто ли приходилось слышать, что «все, чего она добилась, — заслуга богатого поклонника, который и помогает, и продвигает, и содержит»?

— Да, подобные нелепые стереотипы до сих пор существуют. Хотя в современном мире столько способов узнать о человеке практически все, в том числе отследить его путь в бизнесе. Наша страна относительно небольшая, поэтому часто встречаешь людей, с которыми так или иначе пересекался в процессе работы на пути своего становления. Не стоит забывать, что за каждым из нас следует шлейф. И если ты чего-то добиваешься либо достигаешь, это не остаётся незамеченным.





— Как к этой «желтизне» относятся ваши близкие?

— К счастью, мне не приходилось ни перед кем оправдываться, так как весь мой путь карьерного роста происходил на глазах родных. На заре своей деятельности был момент, когда приходилось работать на 4 компании. А такое трудно забыть либо не заметить. Был бы богатый поклонник, все произошло бы быстрее (улыбается).

— Чувствуете ли свою вину за то, что из-за постоянной занятости уделяете дочери меньше времени, чем хотелось бы?

— А вот это, к сожалению, неизбежно при таком темпе и ритме жизни. Слишком часто была в командировках, слишком много погружалась в работу. Так что здесь трудно отрицать тот факт, что дочь выросла быстро и незаметно в отсутствие меня. Но мне с Юлей очень повезло — она идеальная дочь.

— А Юля гордится вами?

— Это было совсем недавно, когда дочь готовилась к экзамену в университете по английскому языку. Юля пришла ко мне с просьбой проверить ее знания. Один из вопросов, на который требовался развёрнутый ответ, был «Кто для вас идеал? На кого вы хотели бы быть похожей?». И насколько я была удивлена, когда услышала «Мой идеал — моя мама». Это трогает до слез…



Алена с дочерью Юлией

— Кем у вас лучше получается быть: хорошей мамой, заботливой дочкой, справедливым руководителем?

— Хотелось бы в иной очередности расположить эти термины, но как-то сложилось по-другому: справедливый руководитель, хорошая мама, заботливая дочь. Но в данный момент я стараюсь менять приоритеты, и, думаю, у меня это получается.

— Для чего вам «это все»? Почему не тихая, размеренная жизнь с рабочим графиком с 9 до 18, двумя выходными, телевизором по вечерам?

— Это все моя неуёмная энергия (улыбается). Это она не дает мне тихо сидеть дома, готовя борщ. Сколько себя помню, всегда была такой. В детском саду воспитательница называла меня Пчёлка, потому что я все время что-то делала, придумывала, организовывала.

— Кстати, о борщах. Вы любите готовить? Так ли хороша успешная бизнес-леди на кухне, как и в бизнесе?

— Я по образованию экономист-менеджер в торговле и общественном питании. Так что весь курс разделки любого мяса и приготовления пищи прошла и успешно сдала экзамен (улыбается). И это не то что несложно для меня, это в удовольствие! Быть и успешной бизнес леди, и хорошей хозяйкой — легко! Главное — вдохновляться тем, что делаешь. На кухне, на рабочем месте или в любой другой сфере. Это и есть залог успеха и гармонии.









— Алена, сегодня вы акционер и директор по продажам ОАО «Лидское пиво», одной из крупнейших компаний в стране. Ваше имя как специалиста в области продаж на слуху у многих. А если вернуться лет эдак на 10 и вспомнить, как все начиналось?

— Моя деятельность в мире пива началась в 2000 году, когда я попала на работу в компанию «Оливария» в качестве торгового представителя по Орше. Уже через год там же я занималась открытием нашего филиала, организацией его работы, подбором персонала. Нас было 4 человека: я, оператор и 2 грузчика. И за плечами фантастический результат. Я помню, как мы приезжали ночью на склад, если это было необходимо для разгрузки машины, чтобы утром в наличии был товар для выписки клиентам. Мы работали по выходным, мы работали 24 часа в сутки. И точно могу сказать: бесплодных трудов не бывает. Мои достижения дали толчок к дальнейшему развитию. Я была переведена на позицию регионального менеджера сначала Витебской области, потом присоединили Могилев, а затем и предложили переехать в Минск. Мне повезло: у меня было постоянное развитие. Отработав 8 лет в компании «Оливария», я получила предложение занять мою текущую позицию в компании «Лидское пиво». Это был вызов самой себе, так как я понимала масштаб предстоящей работы. Оглядываясь назад, могу смело утверждать, что все получилось.

— Сложно жить на два города?

— В течение семи лет приходилось жить на два города. Дочь хотела окончить гимназию в Лиде, где у неё появилось много замечательных друзей. А мне чаще приходилось бывать в Минске, так как там наибольший масштаб продаж, наибольшее число клиентов. Не столько трудно жить на два города, сколько жаль времени, которые приходилось тратить дорогу. Но теперь уже все проще: дочь поступила в университет в Минске.





— Хочется ли вам иногда махнуть на все рукой и сказать «я девочка, я не хочу ничего решать»?

— Когда работаешь в таком темпе, уже невозможно представить другую жизнь. Конечно, бывают моменты, когда хочется топнуть ножкой и вспомнить о том, что ты девочка (улыбается). Но я поступаю по-другому. Я беру отпуск и отдыхаю, восполняю уровень энергии. И все нормализуется.

— Кто/что вас мотивирует?

— Самомотивация — вот мой стимул. Развивайся каждый день, до последней секунды, до последнего вздоха. Только так можно выходить на новые уровни, чтобы максимально реализоваться и получать от жизни все.

— Умеете ли вы говорить о своих своих провалах, неудачах?

— Наверное, мне повезло, но глобальных провалов не помню. Может, память короткая (смеется). В процессе работы, конечно, возникают неудачи, но все они относятся к разряду мелких и рядовых.

— Как ваш трудоголизм влияет на личную жизнь?

— Надо честно признаться — была больна (смеется). Но при всем при этом понимаешь, что семья тебя теряет, ты живёшь только работой. И рано или поздно начнется выгорание. К счастью, осознание «проблемы» пришло вовремя. Я много читала об этом, изучала, а потом уже сама в бизнес-школе «Капитал» проводила курс «Эффективный менеджмент», на котором рассказывала и делилась своим опытом, как с трудоголизмом можно и нужно бороться.



«Леди Босс — 2016» и руководитель проекта Светлана Зере. Этап «Светский ужин»



Проект «Леди Босс — 2016». Благотворительная фотовыставка, Алена Авдеенко в образе «Босса».

— Как вы оказались в проекте «Леди Босс»?

— Так сошлись звезды, мне нужно было попасть в проект. А толчком стала моя подруга, которая сказала, что «если не ты, то кто?!»

— Сложно ли было находиться в коллективе из одних только дам?

— Во всем есть свои плюсы и минусы. По работе больше приходится иметь дело с мужчинами. Поэтому, чтобы все сбалансировать, с удовольствием окунаюсь в женские компании и обучение.

— С кем вам вообще комфортнее работать: с мужчинами или женщинами? Видите ли как руководитель эти гендерные различия?

— Скажу правду, с мужчинами проще. Они не задают много вопросов, они быстрее реагируют, у них другое мышление.

— Приходится ли вам доказывать, что женщина в бизнесе — это не нонсенс?

— Сегодня женщина в бизнесе уже не рассматривается как катастрофа. Есть даже банковские программы, поддерживающие и развивающие именно женский бизнес. И уже всем очевидно, что представительницы прекрасной половины человечества могут стоять у руля успешного собственного дела наряду с мужчинами.

— Что способны сделать правильные туфли и платье?

— Оооо, это сильнейший ресурс, способный вселить уверенность в себя и окружающих!

— Алена, а что вы вынесли для себя из «Леди Босс — 2016»?

— Все новое дает развитие. Будь готова разглядеть и принять в себе неизведанные грани, порой абсолютно не свойственные твоему миру. Если что-то «преподносится» — бери. Возможности открываются подготовленному уму.





— Что вы не успели сделать на проекте?

— Думаю, максимально успела получить все возможное!

— А что упустили в жизни?

— Пока что я мечтаю о дружной семье, в которой много детей (улыбается). Я не говорю об этом как об упущенной возможности — все еще впереди. И, конечно, стараюсь донести до дочери, что самое главное в жизни — это семья.

— Что для вас невозможно?

— Как там у Билана? «Все невозможное возможно, знаю точно» (смеется).

— В этом году питьевая вода «AURA» является партнером проекта «Леди Босс — 2017». Это ваше желание окунуться в ту атмосферу снова?

— Окунуться и хотелось бы, но в силу загруженности не совсем получается. А вот то, что лучшие леди страны достойны лучшей воды страны «AURA» — это мое убеждение.

— О чем мечтает женщина Алена Авдеенко, мама Алена Авдеенко, дочь Алена Авдеенко, руководитель Алена Авдеенко?

— Как бы это банально ни звучало, но мечтаю я о мире во всем мире. Чтобы можно было спокойно жить, творить, любить, делать счастливыми окружающих и самой быть счастливой.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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