Уж на работу невтерпеж: как трудоустроиться беременной женщине?

Найти достойную работу сегодня непросто. Еще сложнее, если вы беременная женщина. Как быть, ведь работа будущим мамам нужна не только для финансового благополучия, но и как гарантия получения всех выплат, связанных с рождением ребенка. На какую должность могут претендовать беременные? Нужно ли сообщать заранее работодателю о беременности? Давайте разбираться вместе с адвокатом.

Итак, вы узнали прекрасную новость о том, что скоро станете мамой, но устроиться на работу к этому времени не успели. Нужно начать с подбора подходящих вакансий. Здесь нужно учитывать, что претендовать на ту должность и заработную плату, как при других обстоятельствах, не стоит. Это пока вы так же полны сил и энергии. Но, поверьте, все изменится, когда начнется токсикоз, живот будет расти, и даже небольшая нагрузка будет утомлять вас значительно сильней. Поэтому первое, что нужно сделать, — это адекватно оценить свои силы. Обратите внимание на вакансии, где:

минимальные физические нагрузки;

не слишком изнуряющий график, не практикуются ночные смены;

нет высокой степени ответственности. Стрессовые ситуации беременным ни к чему;

заранее узнайте, возможна ли замена сотрудника другим специалистом. Ведь вам придется часто посещать женскую консультацию и будет правильно, если в это время ваша работа будет делегирована другому человеку;

заранее узнайте, как организация, которую вы рассматриваете, зарекомендовала себя в выплатах больничных и соблюдении прав работников.

Итак, список вакансий вы составили, резюме выслали. Впереди собеседование. Главный вопрос на этом этапе — сообщать ли о беременности своему потенциальному работодателю? Рассмотрим несколько ситуаций с конкретными примерами наших читательниц, которые поделились своим опытом. (Мы изменили имена по просьбе героинь.)

Ситуация первая: не беременная я…

Екатерина:

«Я окончила университет и не слишком торопилась с поиском работы. Поэтому сразу после вручения диплома мы с мужем отправились путешествовать. Когда вернулись на родину, узнали, что скоро станем родителями. Поняла, что на желаемую должность претендовать будет сложно, и устроилась воспитательницей в детский сад. Там, как правило, всегда нужны работники. При оформлении ничего не сказала о своей беременности. Сообщила только через месяц официальной работы. Руководство и коллеги отнеслись к такой новости вполне лояльно. Спокойно доработала и ушла в декрет. К тому же набралась опыта в общении с детьми, стала лучше понимать их психологию, что потом мне пригодилось в воспитании своего малыша. В общем, ни о чем не жалею».

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро:

— Необходимо отметить, что действующее законодательство не возлагает на беременных женщин обязанность сообщать о своем положении нанимателю при трудоустройстве.

Так, частью 1 ст. 26 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК Республики Беларусь) установлен перечень документов, которые гражданин должен предъявить нанимателю при заключении трудового договора.

Итак, при приеме на работу наниматель вправе требовать, а гражданин обязан предоставить:

документ, удостоверяющий личность; документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу); трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей; документ об образовании или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполнение данной работы; направление на работу в счет брони для отдельных категорий работников в соответствии с законодательством; индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов); декларацию о доходах и имуществе, страховое свидетельство, медицинскую справку о состоянии здоровья и другие документы о подтверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе, если их предъявление предусмотрено законодательными актами.

Следует особо отметить, что согласно ч. 3 ст. 26 ТК Республики Беларусь при заключении трудового договора запрещается требовать документы, не предусмотренные законодательством. Поэтому решение о том, ставить нанимателя в известность о своей беременности либо умолчать о данном обстоятельстве, каждой женщине следует принимать по своему усмотрению. Ведь ответственность за несообщение нанимателю соответствующей информации действующим законодательством не установлена.

В этой ситуации героиня никого не обманула, ведь Трудовой кодекс Республики Беларусь не указывает на необходимость уведомления нанимателя о состоянии беременности на этапе трудоустройства. Поэтому если ставить вопрос о том, говорить о беременности или нет, — однозначно нет. Ключевую роль должны играть ваши профессиональные и личные качества. Но если все-таки прямой вопрос о беременности или ее планировании прозвучал, то скрывать этот факт не стоит. Скорее всего, для данной организации это имеет принципиальное значение.

Ситуация вторая: «Спасибо. До свидания»

Елена:

— Устраивалась менеджером на раннем сроке беременности в коммерческую организацию. Опыт работы за плечами был, плюс профильное образование, поэтому собеседование прошла легко. Когда мою вакансию утвердили, сообщила, что беременна. И тут же получила от ворот поворот. Сослались на то, что для компании нерационально брать, обучать и оформлять человека ненадолго. Обидно было".

Конечно, мы понимаем, что если в первой ситуации работодатель оказался в некоторой степени обманутым, ведь совсем скоро ему придется искать другого человека на эту должность, то что же делать, если вы, как наша первая героиня, честно сообщили о своей беременности и получили отказ? Вновь обратимся к Трудовому кодексу Республики Беларусь. В ст. 16 сказано, что «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора с гражданами:<…> 6) женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям — с наличием ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида — до восемнадцати лет)». Если такая ситуация все-таки произошла, а основанием для отказа стала именно беременность, то вы вправе потребовать известить вас о мотивах в письменном виде и обжаловать заключение в суде. Нужно отметить, что на практике получить такую официальную бумагу с причинами отказа нелегко. Да и по судам ходить в положении вряд ли кому-то хочется. Даже если вы все-таки обратились в суд, а он принял вашу сторону и работодателю пришлось принять вашу кандидатуру, подумайте, как будут относиться к вам в этой компании. Ведь проработать там вам придется не день и не два. Так стоит ли овчинка выделки?

Татьяна Семашко:

— Так, исходя из смысла п. 6 ч.1 ст. 16 ТК Республики Беларусь запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора с женщинами по мотивам, связанным с беременностью.

Вместе с тем важно разграничивать отказ в приеме на работу женщине по причине беременности от отказа в приеме на работу беременной женщине по иным причинам. Например, допускается отказ в трудоустройстве женщины, которая находится в положении, если он обусловлен отсутствием у нее необходимых для занятия вакантной должности опыта работы, образования и т.д.

Однако в ситуации Елены нежелание нанимателя принимать на работу беременную женщину было обусловлено именно мотивами ее беременности. В этой связи действия нанимателя являются незаконными.

В подобных ситуациях следует самостоятельно либо через специально уполномоченный орган надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде — Департамент Государственной инспекции труда обратиться к нанимателю с требованием известить о мотивах отказа в приеме на работу. В соответствии с ТК Республики Беларусь, на нанимателя возложена обязанность дать ответ на подобное обращение не позднее трех дней. Впоследствии незаконный отказ в приеме на работу следует обжаловать в установленном законом порядке.

Однако поскольку в период беременности женщина стремится избежать лишних волнений и не навредить своему ребенку, как правило, в подобных ситуациях действия недобросовестного нанимателя остаются безнаказанными. И напрасно. Женщине не обязательно отстаивать свою позицию самостоятельно. Она вправе выдать доверенность близкому родственнику на представление своих интересов или уполномочить на ведение данного дела адвоката — словом, реализовать свое право иметь представителя.

Ситуация третья: невзлюбили

Ксения:

— Узнала о беременности, когда решила сменить работу и уволилась с предыдущего места. Устроилась на аналогичную должность с более высокой зарплатой. Но и обязанностей на новом месте было на порядок больше. Начальнику о беременности — ни слова. Сообщила только, когда стала отпрашиваться к врачу и попросила немного снизить нагрузку, ведь беременные вправе это требовать. Видели бы вы лицо моего начальника! Уволить меня он, конечно, не уволил, но недоволен был жутко. Сказал, что бесчестно с моей стороны было его обманывать таким образом. Но в чем обман? Если меня утвердили на должность, значит, по всем параметрам подхожу. При чем здесь моя беременность? После декрета туда — ни ногой.

Татьяна Семашко:

— Действительно, действующее трудовое законодательство предоставляет беременным женщинам ряд дополнительных гарантий.

Так, в соответствии с п. 11 ч.4 ст. 117 ТК Республики Беларусь, беременные женщины не допускаются к работе в ночное время, даже если она приходится на часть рабочего дня или смены.

Беременные женщины не допускаются также к сверхурочным работам (п. 1 ч.2 ст. 120 ТК Республики Беларусь).

Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 263 ТК Республики Беларусь, запрещается привлечение беременных женщин к работе в государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни, а также направление их в служебную командировку.

Более того, предусмотрены особые условия предоставления беременным женщинам трудовых отпусков. Предоставляются беременным женщинам и специальные социальные отпуска.

Также по просьбе беременной женщины наниматель обязан установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (п. 1 ч.2 ст. 289 ТК Республики Беларусь). При этом необходимо отметить, что в соответствии со ст. 290 ТК Республики Беларусь, оплата труда работников с неполным рабочим временем производится пропорционально отработанному времени (при повременной форме оплаты труда) или в зависимости от выработки (при сдельной форме оплаты труда).

Следовательно, Ксении необходимо оформить свою просьбу о снижении нагрузки надлежащим образом и довести ее до сведения нанимателя.

Необходимо дополнительно отметить, что беременная женщина также имеет право требовать снижения нормы выработки, нормы обслуживания либо перевода на другую работу, более легкую и исключающую воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. Однако следует знать, что основанием для этого является специальное заключение врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии (ст. 264 ТК Республики Беларусь).

И последнее. В соответствии со ст. 269 ТК Республики Беларусь, наниматель может бесплатно или на льготных условиях выдавать беременным женщинам путевки в санатории и дома отдыха, а также оказывать им материальную помощь. Данная норма является правом нанимателя (если она не закреплена в коллективном договоре или другом локальном нормативном правовом акте организации на уровне обязанности нанимателя), и, принимая соответствующее решение, наниматель, скорее всего, учтет честность работника.





Устроиться на работу, будучи беременной, задача непростая. Не стоит отчаиваться, если не все сразу получается. Не стесняйтесь обзвонить друзей-знакомых, ведь, возможно, как раз сейчас на их работе требуется сотрудник. Составьте список компаний в вашем районе, где вы могли бы поработать, сходите туда, объясните вашу ситуацию. Возможно, вам предложат какой-нибудь вариант на неполный рабочий день или временно заместить человека. Рассмотрите предложения удаленной работы. В этом случае вы сможете также подработать и во время декретного отпуска. В конце концов, даже если вакансия, которую вам предлагают, не соответствует вашим амбициям, вы можете не возвращаться туда после декрета. Не забывайте, что на данный момент главная ваша цель — это забота о себе и своем будущем ребенке.