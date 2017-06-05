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Учения "Славянское братство-2017" начинаются сегодня под Брестом

06.06.2017 08:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июня  – Sputnik. Совместные тактические учения "Славянское братство-2017", в котором будут участвовать военные из Беларуси, России и Сербии, начинаются сегодня под Брестом, сообщили Sputnik в Министерстве обороны республики.

Учения "Славянское братство-2017" начинаются сегодня под Брестом
© Sputnik / Виктор Толочко
Российские десантники прибыли в Брест

Учения продлятся до 15 июня и будут проходить на полигоне "Брестский", а также Брестском районе и отдельном участке реки Мухавец.

По информации Минобороны, со стороны Беларуси в нем будут принимать участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, от РФ – бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, от Сербии – Специальной бригады сербских ВС. 

Планируется, что десантники трех стран отработают задачи ведения совместных спецопераций против террористов.

Для иностранных военнослужащих, прибывших на учения в Беларусь, предусмотрена также культурная программа – они съездят на экскурсии в исторические места Беларуси и ознакомятся с культурными традициями республики.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Планируется, что десантники трех стран отработают задачи ведения совместных спецопераций против террористов.

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