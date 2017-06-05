Ход конем: Беларусь приняла сразу два чемпионата по шахматам

Собеседница радио Sputnik — международный мастер, международный арбитр, директор Школы шахмат ФИДЕ в Беларуси, а с недавнего времени и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина рассказала, как удалось собрать в нашей стране практически всю мировую элиту шахматного мира.

Знаковым событием и для федерации, и для страны в целом стал первый в истории детский Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет, рассказала собеседница.

"Минск, можно сказать, писал историю этого чемпионата. Это была наша идея, которую поддержало руководство ФИДЕ. Мы собрали 650 участников и 25 стран. Более того, наши шахматисты очень порадовали — мы взяли 4 золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую", — сказала Сорокина.

Такой результат — это успех для детских шахмат в Беларуси и показатель того, что развитие идет в правильном направлении, отметила собеседница, уточнив, что в чемпионате больше все-таки отличились мальчики. Кстати, белорусская школа шахмат ФИДЕ принимает детей от 3 лет, а на Чемпионате мира самым юным участникам было по 5 лет.

Глава Федерации также рассказала о том, что детский Чемпионат мира был организован в рекордный срок — всего за два месяца, и поблагодарила за поддержку в организации руководство Министерства спорта и туризма, НОК, Президентский спортивных клуб, руководство города и многих волонтеров. Кроме того, Беларусь получила право проведения детского Чемпионата мира в 2018 и 2019 годах, сообщила Сорокина.

В это же время в Минске продолжается Чемпионат Европы по шахматам среди взрослых. Глава федерации пригласила всех желающих посетить чемпионат, закрытие которого пройдет в субботу, 10 июня, во Дворце спорта, а также отметила достойный уровень белорусских шахматистов.

"На прошлой олимпиаде, например, наши мужчины взяли медаль в своей группе. Белорусские шахматы вообще известны своими хорошими традициями и корнями. И Купрейчик, и Гельфанд, и много других сильных гроссмейстеров и тренеров у нас всегда было. Россию и Китай нам тяжело опередить, но мы держимся в своей категории достаточно уверенно", — рассказала Сорокина.

Председатель федерации также рассказала об инициативе включения шахмат в школьную программу. Подобный шаг уже предпринят в Армении.

"В нынешнем учебном году был запущен пилотный проект "Шахматы в школе". Были направлены шахматные фигуры, доски, весь необходимый материал по многим школам республики, были обучены педагоги. Проект работает, но пока на факультативной основе, но мы будет двигаться к тому, чтобы шахматы стали предметом наравне с математикой, литературой и другими школьными предметами", — рассказала Сорокина.

Кроме того, во время детского Чемпионата мира Минск посетил президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, и была достигнута договоренность о том, что Российская федерация шахмат совместно с ФИДЕ передает Беларуси права на разработанную и внедренную в России учебную программу "Шахматы в школе".

Со своей стороны, председатель Федерации отметила пользу шахмат в развитии детей, поскольку с юного возраста человек учится принимать самостоятельные решения, выбирать из нескольких вариантов наиболее оптимальный и, что немаловажно, отвечать за свои ошибки и достойно переживать поражения.

"Если ты в шахматах сделал неправильный ход, это не значит, что ты проиграл партию. Нужно собраться, подумать и сделать еще несколько ходов, которые в конце партии приведут тебя если не к выигрышу, то хотя бы к ничьей. То есть это все, что понадобится нашим детям в жизни", — сказала Сорокина.

Беседу с председателем Белорусской федерации шахмат, международным мастером, международным арбитром, директором Школы шахмат ФИДЕ в Беларуси Анастасией Сорокиной слушайте на радио Sputnik Беларусь.