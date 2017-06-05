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Презентация сборника о сотрудничестве регионов Союзного государства
06.06.2017 08:08 — Разное | Sputnik Беларусь
В Минске по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, при поддержке и участии руководителей регионов России и Беларуси, МИД РБ, а также Национальной академии наук и Национального Центра правовой информации Республики Беларусь вышел в свет сборник информационно-интеграционного проекта "Технологии и инновации в сотрудничестве регионов союзного государства как импульс развития евразийской интеграции".
Выход в свет очередного издания накануне IV Форума регионов Беларуси и России в Москве, запланированного на 29-30 июня 2017 года – это еще один конкретный шаг по формированию общего евразийского информационного пространства, которое всем своим потенциалом должно содействовать сближению регионов государств, входящих в Евразийский экономический союз, своевременно информировать жителей своих стран о наиболее интересных и актуальных событиях и интеграционных проектах, а также способствовать их скорейшей реализации.
Книга стала уже девятой в серии информационно-интеграционных проектов, подготовленных под эгидой Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь за последние пять лет.
Подробнее о проекте расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 7 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 7 июня, в 15:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет презентация сборника информационно-интеграционного проекта "Технологии и инновации в...
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