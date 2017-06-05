Презентация сборника о сотрудничестве регионов Союзного государства

В Минске по инициативе Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, при поддержке и участии руководителей регионов России и Беларуси, МИД РБ, а также Национальной академии наук и Национального Центра правовой информации Республики Беларусь вышел в свет сборник информационно-интеграционного проекта "Технологии и инновации в сотрудничестве регионов союзного государства как импульс развития евразийской интеграции".

Выход в свет очередного издания накануне IV Форума регионов Беларуси и России в Москве, запланированного на 29-30 июня 2017 года – это еще один конкретный шаг по формированию общего евразийского информационного пространства, которое всем своим потенциалом должно содействовать сближению регионов государств, входящих в Евразийский экономический союз, своевременно информировать жителей своих стран о наиболее интересных и актуальных событиях и интеграционных проектах, а также способствовать их скорейшей реализации.

Книга стала уже девятой в серии информационно-интеграционных проектов, подготовленных под эгидой Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь за последние пять лет.

Подробнее о проекте расскажут:

первый секретарь Посольства России в Республике Беларусь Андрей ГРЕШНИКОВ;

доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы института журналистики БГУ Борис ЗАЛЕССКИЙ;

заместитель главного редактора газеты "СБ. Беларусь сегодня" Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 7 июня, в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.