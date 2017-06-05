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Гидромет о погоде во вторник: без дождя и до +25°С

06.06.2017 07:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси во вторник 6 июня, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде во вторник: без дождя и до +25°С
© Инфографика
Уровни опасности погодных условий

Ранее синоптики рассказали, что со среды в республику снова придут дожди, хотя и будет достаточно комфортная температура.

"Во вторник будет переменная облачность, преимущественно без осадков, а максимальная температура воздуха составит от +20 до +25°С", – сообщили в Гидромете.

По словам специалистов центра, по югу Беларуси воздух днем прогреется до +27°С. 

В Минске, по информации Гидромета, также без дождя, а максимальная температура воздуха в дневные часы составит от +22 до +24°С.

Уже завтра, 7 июня, в республику придут активные атмосферные фронты из Западной Европы, которые принесут кратковременные осадки, а в отдельные районы – сильные дожди и грозы.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже завтра, 7 июня, в республику придут активные атмосферные фронты из Западной Европы, которые принесут кратковременные осадки, а в отдельные районы – сильные...

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