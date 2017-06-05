Трюки на великах: в Минске работает школа по BMX-рейсингу для детей

В Минске очень много велосипедистов, но пока мало BMX-рейсеров. Эта дисциплина сложна и сопряжена с травмами. Весной в городе появилась школа по BMX, организованная молодыми рейсерами, чтобы учить детей этому виду спорта.

"Травмы закаляют. Лучше что-то пробовать, спотыкаться и идти дальше, чем не попробовать ничего. Я не остановлюсь, пока не сделаю трюк. Так и в остальных сферах жизни: если я ставлю себе цель, то буду к ней идти, пока не достигну", – рассказал тренер школы "BMX Life" Андрей Кутасевич.

Некоторые новички пробуют трюки, у них не получается и они бросают занятия по BMX. Кто-то тренируется изначально неправильно, у него также ничего не выйдет. Поэтому столичные райдеры и решили организовать школу, где можно давать советы, подбадривать начинающих трюкачей.

"Хорошие рейсеры получаются из тех, кто сам стремится к цели. Есть такой момент: человек пришел в школу, думает, что его тут научат, но при этом не старается. В таком случае успеха не будет", – добавил Кутасевич.

В Беларуси BMX-рейсинг развит слабо по сравнению с Россией или Украиной. Одна из причин – нехватка площадок, особенно в ненастную погоду или зимой. Однако особо целеустремленные ребята умудряются тренироваться даже в таких условиях: к примеру, выбираются ночью в подземные переходы.

Желающие заняться BMX-рейсингом также должны помнить о финансовых затратах: хороший велосипед будет стоить от 800 долларов США, не считая экипировки.