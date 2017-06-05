Suzuki из мастерской бобруйчан. Как выглядит победитель конкурса кастомов

Неделю назад AUTO.TUT.BY совместно с Jack Daniels запустил конкурс кастомов. Шанс побороться за почетное звание победителя получили все, кто принял участие в фестивале Recast Moto Fest 2017. Какой мотоцикл больше всего понравился нашим читателям? Ответ уже известен!

В голосовании приняли участие более 7 тысяч интернет-пользователей. Победителю конкурса досталось от этого количества 753 голоса. То есть около 10% от всех, выразивших мнение, отдали предпочтение именно выигравшему кастому. Достойный результат!





Занявший первое место Suzuki Boulevar 109 первоначально увидел свет в 2004 году: по автомобильным меркам он уже «старичок». Но команда кастомайзеров из мастерской Fox Engineering дала мотоциклу новую жизнь. Теперь двухколесный «Сузуки» выглядит не просто посвежевшим, но еще и крутым.





Автор кастома завершил работу над байком совсем недавно: успел ровненько к началу фестиваля. И, оказалось, не зря!





За то, что результат труда над обновлением и редизайном транспорта понравился такому большому количеству читателей, партнер нашего проекта предоставит мастерской Fox Engineering почетный приз.

Поздравляем победителя!

Партнер проекта:





Jack Daniel’s - это история независимости человека по имени Джек Дэниел. Старина Джек создал легендарный продукт, который вот уже более 150 лет капля за каплей производится в Линчбурге, штат Теннесси – в городе, где по сей день жив дух Джека.



