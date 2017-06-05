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Suzuki из мастерской бобруйчан. Как выглядит победитель конкурса кастомов
Неделю назад AUTO.TUT.BY совместно с
В голосовании приняли участие более 7 тысяч интернет-пользователей. Победителю конкурса досталось от этого количества 753 голоса. То есть около 10% от всех, выразивших мнение, отдали предпочтение именно выигравшему кастому. Достойный результат!
Занявший первое место Suzuki Boulevar 109 первоначально увидел свет в 2004 году: по автомобильным меркам он уже «старичок». Но команда кастомайзеров из мастерской Fox Engineering дала мотоциклу новую жизнь. Теперь двухколесный «Сузуки» выглядит не просто посвежевшим, но еще и крутым.
Автор кастома завершил работу над байком совсем недавно: успел ровненько к началу фестиваля. И, оказалось, не зря!
За то, что результат труда над обновлением и редизайном транспорта понравился такому большому количеству читателей, партнер нашего проекта предоставит мастерской Fox Engineering почетный приз.
Поздравляем победителя!
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Какой мотоцикл больше всего понравился нашим читателям? Ответ уже известен! *Партнерский материал
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