Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

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Сегодня мы публикуем два письма об отношениях, которые определяют всю нашу жизнь. Отношениях матери и ребёнка.

Как их исправить, если взаимопонимания нет и не было? И возможно ли это в принципе? Отвечает психолог Сергей Жадько.



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Мама застряла в прошлом и сама портит себе жизнь

Я хочу рассказать свою историю, а точнее, историю своей мамы. Кажется, что у нас прекрасная, полноценная семья: родители и две умницы-дочки. Сегодня у нас с сестрой уже самостоятельная жизнь — отдельно от родителей. Родители живут вместе, работают, хорошо зарабатывают, со стороны их отношения и семейная жизнь выглядят образцово-показательными.

На самом деле их отношения можно назвать скорее партнерскими, потому что мама не может отпустить прошлое, она застряла в нём и не хочет отпускать его, не осознавая этого…

Начиналось все ещё в молодости: родители вместе оканчивали экономический вуз, на последнем курсе поженились и приехали по распределению в колхоз. Конечно, жить было нелегко: служебные обязанности 6 дней в неделю, маленькие дети, своё хозяйство, нехватка денег — помощи ждать было неоткуда…

А папа был всегда компанейским, рядом много просто друзей и… «друзей», которым что-то от тебя нужно, много компаний, посиделок, особенно когда папа ушел в частную структуру на хорошую должность. Всё это не обходилось без задержек на работе, алкоголя, домашних скандалов.

Мы росли, мама старалась поддерживать семью, работала, занималась бытом, огородом, заготовками. Папа в это время строил карьеру, купался в лестных отзывах своих коллег, друзей стало больше, а «друзей» — еще больше. После школы мы с сестрой поехали учиться в Минск, родители остались одни… Особенно мама. Потому что папа так и продолжал пропадать на работе, решать «вопросы» с компаниями своих «друзей», объясняя маме, что по-другому нельзя. Мужские обязанности по дому никто не отменял, тем более, если это частный дом… Но эти обязанности делались налётами, когда у папы находилось время на дом, на семью, на маму… Сейчас всё изменилось, папа насытился своей работой, да и пыл немного поугас, все «друзья» куда-то исчезли. Казалось бы, живи и радуйся настоящему моменту: дети уже выросли, внуков еще нет, материальных трудностей тоже нет, здоровье более-менее, сами еще достаточно молодые (маме 55 лет). Но нет: мама не отпускает прошлое и портит себе прекрасное настоящее! Мы с сестрой пробовали с ней разговаривать, предлагали обратиться к психологу — всё безрезультатно. В ответ мы слышим лишь одно: «Как я могу отпустить то, что со мной было? Это ведь было, я не могу это просто взять и забыть… Это моя испорченная и израненная жизнь… И нужно уже просто доживать свой век». Я категорически с этим не согласна! Это было и прошло!.. Да, это оставило какие-то раны, какие-то воспоминания, но зачем их постоянно подпитывать, будоражить?! Зачем жалеть себя — это еще никого к хорошему не привело. Но мама нас не слышит или не хочет слышать. Возможно, ей страшно это отпустить, потому что она боится внутренней пустоты.

Сейчас всё хорошо: папа внимательный, заботливый, занимается домом, заботится о маме… Но ей это нужно было лет 30 назад. По крайней мере ей так кажется…

Подскажите, пожалуйста, как разорвать эти связи с прошлым, как «выключить» эти воспоминания, сломать «крючки», которые держат маму в жизни 30-летней давности? Нам с сестрой больно смотреть, как она периодически высказывается по этому поводу — это бывает нечасто, потому что она старается не огорчать нас своими проблемами. Знаю, что золотое правило № 1 — человек сам должен захотеть что-то изменить. Как подтолкнуть маму к этому?



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В маме живет большой обиженный ребенок

Я замужем 10 лет, отношения с мужем развиваются, не стоят на месте. Я благодарна судьбе за него. Мы слышим друг друга. Растим дочь, которая ходит в школу, и мечтаем о своем загородном доме. Но вот в общении с мамой есть проблемы, оно очень примитивное…

Детство у мамы было тяжелым, впрочем, как и у многих детей ее времени. Она родилась пятой среди четырех пацанов, и у родителей не было времени на «проявление любви» и «духовное развитие». Главным было — выжить.

Будучи молодой, она вышла замуж и родила сына. На момент замужества я уже была. Меня вырастил как родную дочь мой небиологический отец. А узнала я об этом в подростковом возрасте от сердобольных родственников, которые всегда хотят «помочь». Вышла на диалог с мамой, а она запретила мне говорить об этом раз и навсегда. И в этот момент земля ушла из-под ног… Я не могла понять, почему мне нельзя знать правду? Почему родная мама продолжает меня обманывать? Я не винила ее в том, что ей когда-то пришлось принять такой выбор. Но она меня и слышать не хотела. Я благодарна ей за то, что я просто есть. Но я расценила это как предательство…

Я выросла, а вот общение с мамой так и не наладилось. Нет, мы общаемся, но все очень поверхностно: «Привет, как дела? А, ну все понятно, давай, пока». В ней живет большой ребенок, который на всех обижен и думает, что хорошая жизнь начнется завтра, а это завтра никак не наступает.

Порой прошу ее присмотреть за внучкой (моей дочкой) и каждый раз наблюдаю одну и ту же картину: на второй-третий день они ругаются на одном уровне! Кривляются, обижают друг друга, орут и могут плакать. Со стороны это выглядит так, будто ругаются два малолетних ребенка. Прихожу я и все разруливаю как могу…

Чем помочь человеку, который имеет огромное количество претензий к миру, который растерял всех друзей по причине «они должны»? Я не знаю. Порой опускаются руки.

Пока мама жива, я хочу исправить наши отношения и выстроить с ней какое-то качественное общение. Возможно ли это вообще?

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог Центра успешных отношений , ведущий тренинга «Внутренняя сила: опора, поддержка, контакты, баланс», тренинга «Доверие и ответственность», тренинга «Предназначение: в поисках смысла», тренинга «Освобождение»

— Мы объединили ваши два письма, так как истории похожи, и поэтому наши рекомендации подходят вам обеим.

В ваших отношениях с мамой очень четко прослеживается классическая схема «треугольника судьбы»: жертва-спасатель-преследователь (агрессор).

В такой схеме люди не живут и не развиваются, у них есть только иллюзия жизни — они играют в игры. Эта игра ведет к страданию всех, кто в неё включается.

Мама-жертва, которая снимает с себя ответственность за жизни, папа (как минимум в первом случае) — агрессор, а вы играете роль спасателя, так как хотите «помочь» маме и взять за неё ответственность. У мамы в какой-то степени «выгодная» позиция — не верить в свои силы и помощь других людей. В такой позиции не нужно развиваться, не нужно трудиться над собой. Можно обвинять во всех бедах других людей, а не себя. Иллюзия о том, что «все плохие, а я жертва» позволяет вашей маме подпитывать ложное эго и жалость к себе.

Жертва манипулирует и агрессором, и спасателем. Мама манипулирует вами, вызывает чувство беспомощности, ощущение, что вы обязаны во что бы то ни стало ей помочь. Когда вы пытаетесь помогать и у вас не получается (потому что мама не хочет меняться), происходит «переключение» ролей, и вы сами становитесь жертвой этой ситуации.

Ваша задача — изменить свое отношение к маме и её поступкам. Выйти из игры, перестать быть спасателем и стать помощником. Спасатель обесценивает жертву, берет за неё ответственность, принимает за неё решения, учит жизни, дает советы. Помощник помогает только тогда, когда его об этом просят.

Вы можете создать условия, чтобы ваша мама начала меняться. Для этого нужно отпустить маму и дать ей проживать её жизнь. Дайте себе время — например, полгода, проявите терпение и сделайте все, чтобы донести до своей мамы выходы из ситуации, расскажите ей, что нужно сделать, чтобы качество её жизни изменилось.

Вы можете посоветовать маме полезную литературу по теме её проблемы. Например, Эрих Фромм «Искусство любить», Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Или порекомендовать маме обратиться к психологу. Если мама отказывается — это её выбор и её решение. Передайте ответственность за эту ситуацию маме и больше никогда к этому не возвращайтесь.

Вы можете проговорить это: «Мама, есть выходы, но ты от них отказываешься, снимаешь с себя ответственность. Значит, в наших с тобой отношениях больше не поднимай эту тему и не жалуйся». Как только вы это скажете — мама сразу обидится на вас. Она будет манипулировать вами, пытаясь вернуть вас в её привычную игру. Вам надо осознать, что это манипуляция, и не поддаваться на неё. Не вступайте в конфронтацию.

Вам необходимо выстроить отношения на новом уровне. Но если мама будет продолжать занимать свою ложную позицию — вам надо принять её выбор и позволить ей проживать её жизнь так, как она сама решила, даже если вы видите, что этот выбор ложный.

Девушке во втором письме также нужно осознать, что человек с ложными представлениями о себе, о воспитательном процессе, человек, который не развил способностью любить себя, заботиться о себе, сформирует ложные модели и жизненный сценарий вашему ребенку, если будет участвовать в его воспитательном процессе. Вам нужно воспитывать дочку самостоятельно. Вам нужно позаботиться о том, чтобы самой вырваться из созависимых отношений и не сформировать их в отношениях со своим ребенком, так как ребенок, наблюдая ложные модели поведения между бабушкой и мамой, сам бессознательно их впитывает.

Помните также, что выстроить качественное общение с любым человеком возможно лишь в том случае, когда в этом заинтересованы обе стороны.

Сейчас вам прежде всего нужно учиться самой заботиться о себе, любить себя, развиваться.

Это значит быть активно заинтересованным в целостном развитии самого себя и того, кого вы любите. Целостное — это физическое (заботиться о своем теле, правильно питаться, соблюдать гигиену, достаточно спать), интеллектуально-творческое (приобретать знания в той области, которая наиболее интересна, просто расширять свой кругозор, практически применять эти знания, искать свой подход или свои способы решения каких-либо творческих задач) и духовно-психологическое (развитие своих качеств личности, развитие способности любить, осознанности, ответственности за свою жизнь). То есть не на словах, а на деле, конкретно в своих поступках проявлять заботу о себе и других людях. Брать ответственность за себя и за отношения, в которых вы состоите. Создавать условия, способствующие развитию людей, которых вы любите, уважать других людей и себя, верить в себя и других людей, стремиться понять свое предназначение, свой смысл и реализовывать его.

В конечном итоге вы установите здоровые границы в отношениях с мамой, и это позволит вам избавиться от страданий и чувства вины.