Чем Зеленая карта может помочь своему владельцу, если в другой стране он с кем-то не поделил дорогу? FINANCE.TUT.BY вместе со специалистами страховой компании « Промтрансинвест » в проекте « На всякий случай » продолжают разбираться в тонкостях страхования. Сегодняшний экперт — заместитель начальника отдела урегулирования убытков по обязательным видам страхования Татьяна Шатило.

Какие договоры предлагают белорусские компании? Все водители в Беларуси должны обзавестись полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Тем, кто намерен отправиться на своем авто за границу, нужно приобрести международный аналог этого документа — Зеленую карту. Это обязательный договор, как и «автогражданка». Машины без этой страховки разворачивают на погранпереходах. Зато если за границей вы на своем автомобиле спровоцировали ДТП, то все убытки (кроме штрафов) и возмещения потерпевшим выплачивает страховщик, а не вы как водитель-виновник. Белорусские страховщики предлагают три вида Зеленых карт: договор для поездок во все страны системы Зеленая карта (самый дорогой);

договор для поездок в Россию (он на порядок дешевле);

договор для поездок в Украину и Молдову (эта страховка самая дешевая). В каждой стране у страховщиков существуют разные лимиты ответственности (размер максимального возмещения). Белорусская компания по одному ДТП выплатит потерпевшему не более 20 тысяч евро: половину на ремонт авто, половину на лечение. В государствах с высоким уровнем жизни лимиты намного выше. Попав в ДТП в западных странах, водитель без договора может «попасть» на 100, 200, 300 тысяч евро. В некоторых странах выплаты вообще не лимитированы. Например, во Франции суд может признать необходимость пожизненно содержать семью потерпевшего. И виновнику, а точнее его страховой, придется это делать.

Какие автомобили страхуют, а какие — нет? Важно понимать, что страхуется не автомобиль, а ответственность его владельца перед другими участниками дорожного движения. Оформить Зеленую карту можно на все транспортные средства, которые в Беларуси подлежат госрегистрации. При этом Зеленая карта, как и «автогражданка», привязана к конкретному автомобилю, а не к водителю. Поэтому оформлять договор стоит только на машину, которая физически будет пересекать границу. Например, если у вас есть страховка на личное авто, а в отпуск вы планируете отправиться на автомобиле друга, то убедитесь, что на его машину тоже оформлена Зеленая карта.

На какой срок можно оформить страховку? Минимальный срок действия договора — 15 дней. Максимальный — год. Вы можете оформить карту как на один месяц, так и на два или три. В Беларуси работает всего 6 страховых компаний, которые могут выдать вам такой договор, при этом стоимость у всех одинаковая. Для оформления договора необходимо приехать в один из офисов лично и предъявить техпаспорт на автомобиль. Также Зеленую карту можно оформить на всех пограничных пунктах пропуска.

Сколько стоит такая страховка? Единой цены нет. Стоимость карты зависит от того, куда вы едете, на чем и на какой срок оформляете договор. Самые «дешевые» транспортные средства — мотоциклы, мопеды и полуприцепы. Легковые авто — средний ценовой диапазон. Дороже всего обойдутся грузовики, тягачи, тракторы и автобусы. Предположим, вы едете на 15 дней в Украину на легковушке. Такая Зеленая карта обойдется в 5 евро. Договор на 2 месяца для поездок в Россию будет стоить уже 35 евро. Годовая страховка во все страны для обычного авто встанет владельцу в 425 евро. При этом оплачивать Зеленую карту необходимо в свободно конвертируемой валюте. Исключение — страховка, работающая только на территории России. Ее можно оплатить в российских рублях или любой свободно конвертируемой валюте. Посчитать, сколько будет стоить именно ваша карта, можно на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Что делать, если за границей я стал виновником ДТП? При ДТП, которое вы спровоцировали, первым делом нужно вызвать дорожную полицию. Не факт, что к вам приедут, ведь в некоторых странах полицейские не выезжают на ДТП, если нет угрозы жизни или здоровью людей. В таком случае виновник вместе с потерпевшим заполняют европротокол (аналог белорусского извещения о ДТП). Если на дороге столкнулись два иностранца, можно заполнить любой национальный бланк, который окажется под рукой. Вам, как виновнику, нужно оторвать копию вашего страхового сертификата (второй лист Зеленой карты) и отдать его потерпевшему. Если потерпевших несколько, перепишите на любой лист бумаги все данные вашего договора, характеристики авто (номер, модель, марка) и вручите каждому. Обменяйтесь личными контактами со всеми участниками столкновения. Не лишним будет сфотографировать место ДТП с разных ракурсов, автомобили, повреждения — все, что может потребоваться при разбирательстве. После этого можете спокойно ехать дальше. Связываться со страховой вам не обязательно, однако уведомить его о случившемся будет не лишним.

Как быть, если в ДТП виноват не я? В этом случае именно вы, как потерпевший будете хлопотать о выплатах. Сразу на месте аварии вам необходимо связаться с дорожной полицией, специалисты которой могут выдать справку или другие документы, подтверждающие факт ДТП. Если дорожная полиция откажется ехать на место, то нужно заполнить бланк-извещение об аварии. Также необходимо обменяться со всеми участниками столкновения информацией о страховых договорах по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев, взять отрывные талоны, ксерокопии либо переписать данные этих полисов. Если у потерпевших есть Зеленые карты, то нужно взять их копии. Также необходимо обменяться личными контактами, сфотографировать место аварии. В кратчайшие сроки вам необходимо обратиться в страховую компанию виновника ДТП. Если виновник ДТП такой же иностранец с Зеленой картой, как и вы, или вообще не застрахован, то нужно сообщить в национальное бюро, которое регулирует вопросы транспортного страхования той страны, где произошла авария. Специалисты рассмотрят ваш случай и, если он будет признан страховым, выплатят деньги. После бюро самостоятельно урегулирует вопрос с виновником. Контакты всех национальных бюро стран системы «Зеленая карта» находятся на обратной стороне договора.

Как быстро выплачивают возмещение по страховке? Единых сроков нет. Все будет зависеть от законодательства и принципах страхования той страны, где произошло ДТП. Конкретный перечень документов тоже лучше уточнять на месте: в страховой виновника или в национальном бюро по транспортному страхованию. Как правило, это документы, подтверждающие личность, документы на автомобиль, справка о ДТП или заполненный бланк-извещение, сведения о втором участнике аварии (ФИО, серия и номер страхового договора, контакты его страховщика, марку и номер автомобиля), а также все документы, подтверждающие расходы в связи с ДТП.

Какие случаи не признают страховыми? Расследование ДТП и, соответственно, выплаты происходят согласно законодательства той страны, где произошло ДТП. Сказать однозначно, в каких случаях потерпевший ничего не получит, достаточно проблематично. Где-то могут возникнуть проблемы, если виновник был за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: выплаты придется требовать с него лично и скорее всего через суд. Откажут в страховом возмещении, если увидят в действиях участников умысел с целью поживиться за счет страховщика. Не самый удобный, но самый здравый совет: перед поездкой нужно проконсультироваться о нюансах страхования той страны, куда вы едете, со специалистами вашей страховой компании или бюро транспортного страхования страны посещения.

В меня въехали в последний день пребывания за границей. Можно ли получить компенсацию от иностранной страховой компании в Беларуси? Гипотетически это возможно, но скорее как исключение, а не правило. Все зависит от того, насколько лояльным будет закон страны, где произошло ДТП, конкретно к вашему случаю. Белорусская сторона ничего вам не гарантирует. Во многих странах страховые компании требуют предоставить им разбитое авто, чтобы самостоятельно провести экспертизу и оценку повреждений. В такой ситуации нужно как можно быстрее связаться с национальным Бюро для консультации и при необходимости продлить свое путешествие. Хотя бы до того момента, пока все документы и заявление на компенсацию не примет страховая виновника.

В каких странах действует «Зеленая карта»? Сегодня в международную систему Зеленая карта входят 48 государств. Среди них большинство стран Европы, Иран, Тунис и Марокко.

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