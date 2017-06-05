Стали известны имена двух террористов из Лондона



фото: LONDON METROPLITAN POLICE

Предполагаемые лондонские террористы были выходцами из Пакистана и Марокко, один из них долгое время жил в Ирландии.

Лондонская полиция в понедельник, 5 июня, опубликовала имена и фотографии двоих из троих предполагаемых преступников, совершивших теракт в ночь на 4 июня пишет DW .

Официальная процедура опознания тел еще не произведена, однако полиция исходит из того, что нападавшими были Хурам Шазад Батт, 27-летний подданный Великобритании, рожденный в Пакистане, а также Рашид Редуан, 30-летний гражданин Морокко или Ливии, также использовавший фамилию Эльхдар. Оба проживали в районе Баркинг в восточной части Лондона. Личность третьего нападавшего пока не установлена.

Британские СМИ также сообщают детали о предполагаемых преступниках. Выходец из Пакистана был женат и имел детей. Жену гражданина Марокко задержали в ходе антитеррористических рейдов, пишет медиакомпания ВВС.

Один из террористов якобы какое-то время жил в Ирландии. После того, как он был убит, в кармане у него было обнаружено разрешение на пребывание в этой стране, сообщило информационное агентство AP со ссылкой на источники, близкие к следствию. По неподтвержденным данным, мужчина проживал в Дублине и был женат на гражданке Шотландии.