Многодетный отец: Говорят о повышении рождаемости, а кредит на дом в Пуховичах не дают

Глава многодетного семейства Николай Филипович, который воспитывает четверых детей 5−14 лет, написал в редакцию TUT.BY письмо. Он рассказал, что с 2013 года стоит на очереди «на расширении жилплощади и как многодетная семья». «Согласно Указу № 13 от 6 января 2012 года, мы с женой решили взять льготный кредит на покупку дома. Когда нашли подходящий дом, обратились в исполком Пуховичского района — но нам ответили, что в список нуждающихся в льготном кредите нас не включат, потому что недостаточно объема льготных кредитных ресурсов на 2017 год. Как так?!» — возмущается Николай Михайлович.

Свою решительность Николай Филипович мотивирует тем, что ему с женой и детьми приходится ютиться в служебной квартире в агрогородке Дичин. Дети у Николая Филиповича разнополые, спят в одной комнате на двухъярусных кроватях. Зная, что по Указу № 13можно рассчитывать на льготное кредитование покупки дома, глава семейства нашел дом в Пуховичах за 20 тысяч долларов и попросил на него кредит у государства.

— Собрали все документы на покупку, подали заявление в исполком — и через месяц жене пришел ответ, — пишет Николай Михайлович. — Цитирую: «Отказать Филипович Оксане Сергеевне в утверждении ее в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготного кредита, в связи с недостаточностью объема льготных кредитных ресурсов на 2017 год». Пожалуйста, помогите мне разобраться с этим вопросом. В противном случае мне придется обращаться в зарубежные телекомпании, так как наш президент говорит о повышении рождаемости и о том, что даст льготный кредит на жилье. Получается, что Указ действует только на бумаге?

Чтобы понять, кому и кто должен, позвонили в Пуховичский районный исполнительный комитет.

— В настоящий момент финансирование приостановлено в связи с недостаточностью объемов льготных кредитных ресурсов, — рассказала Ольга Крупская, главный специалист жилищно-коммунального хозяйства. — Сейчас закрываем только кредитную линию тем, у кого максимально продлены сроки финансирования на строительство домов, которые нужно вовремя ввести в эксплуатацию.

В райисполкоме объяснили, как рассчитывается льготный кредит на жилье для многодетных семей.

— Допустим, в семье трое детей и двое взрослых — им положено 100 квадратных метров льготной кредитуемой площади. Согласно постановлению Совмина, банк кредитует по 660 рублей за квадратный метр. Площадь дома может быть и большего метража, но максимальный размер льготного кредита рассчитывается исходя из численности состава семьи: 5 человек - 100 метров, 6 человек - 120 квадратных метров. Но это строительство. Покупка жилья имеет один нюанс: кредит выдается по оценочной стоимости БТИ. Если, например, на состав семьи людям положено 70 тысяч рублей, а оценку на дом дали на 40 тысяч рублей, то семье и дадут эти деньги, не больше.

Мы посчитали, что семье Николая Филиповича, положено 120 метров льготной кредитуемой площади. В собственности у них нет другого жилья, а также сбережений. У исполкома они попросили 38 тысяч рублей, хотя если бы строились, могли бы рассчитывать на сумму в два раза больше. Но сейчас, когда исполком временно приостановил финансирование, им остается только ждать того момента, когда оно возобновится.

Оксана Филипович рассказала, что дом найти было непросто: в основном хозяева не соглашались продавать жилье по оценочной стоимости БТИ. Вариант нашелся лишь в Пуховичах — деревянный дом, обложенный кирпичом, со всеми коммуникациями. Для сравнения, однокомнатная квартира в Пуховичах в среднем стоит 25 тысяч долларов.

— Что посоветовать семье, которая рассчитывала на кредит и не получила господдержки?

— 13-й Указ никто не отменял, но ввиду сложившейся ситуации, льготное кредитование приостановлено. Рано или поздно оно возобновится. Можно предложить взять финансовую поддержку государства на погашение банковского кредита. Например, люди выбрали дом, хотят его купить — банк кредитует его в зависимости от доходов семьи. После того, как граждане оформят право собственности и зарегистрируются в этом жилом помещении, они могут подавать в райисполком по месту регистрации заявление на предоставление финансовой поддержки на погашение кредита. Многодетной семье кредит погашается в объеме 100 бюджетов прожиточного минимума (сегодня это 18 тысяч рублей — прим. TUT.BY). Если эта сумма превышает объем кредита, то гасится разово.

Для семьи Николая Филиповича ни один из вариантов не подходит.

— У нас нет сбережений, — рассказывает его жена Оксана Сергеевна. — Максимальная сумма, которую можем взять в кредит — 15 тысяч рублей. Больше нам не дадут — такие зарплаты. Я работаю животноводом в СПФ «Дричин», муж — сторожем в Бобруйске. Живем мы в двухэтажном 16-квартирном доме. У нас — полуторка. Жилая площадь всего 25 квадратных метров. Жилье дал нам колхоз, тот, где сейчас работаю. Когда-то здесь построили пять «президентских» домиков, но нам в них ничего не досталось. Квартиры в них получили те, кто работает в колхозе не один десяток лет. В нашем же доме — все ветхое. Просила колхоз, чтобы заменили окна, а то из-за сырости в квартире постоянно болеют дети. Нам посоветовали сделать это за свой счет. Сказали, что вернут деньги, если будем уходить с колхоза. Вот так и живем. Везде уже обращались, но возвращаемся к одному и тому же…

В райисполкоме рассказали, что случай, когда многодетные семьи могут рассчитывать только на государство, не единичный.

— Есть такая тенденция: многодетные семьи не могут вкладывать собственные деньги в жилье — у них попросту нечего вложить, нет сбережений. Например, в поселке Дружном по госзаказу строится дом. Бывает, что многодетные семьи отказываются от «трешек» в пользу однокомнатных и двухкомнатных квартир. Они рассчитывают на то, что сумма, выделенная на состав семьи, полностью перекроет стоимость квартиры и им не придется доплачивать свои деньги. И тут, получается, возникает много вопросов. Вроде люди почитали Указ, поняли, что им что-то положено и думают, что государство их прокредитует на полную стоимость жилья. Но на деле получается, что в любое строительство — квартиры или собственного дома — нужно вносить и свои деньги. Тут много нюансов в законодательстве, это нужно учитывать, — пояснили в райисполкоме.