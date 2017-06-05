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В Китае представили базовую версию Lexus LS 350. Она будет стоить 146 тысяч долларов
Новое поколение представительского седана
Премьера базовой модификации нового LS состоялась в китайском Шэньчжэне и, по всей видимости, за пределы Китая она не попадет — по крайней мере, первое время. Под капотом LS 350 располагается тот же атмосферный V6 объемом 3,5 л, что и у LS 500h, но работает он по циклу Отто, а не Аткинсона и развивает 318 «лошадок» и 380 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет 9-ступенчатый «автомат».
В китайской продаже LS 350 должен появиться уже в ближайшее время по цене около миллиона юаней — по нынешнему курсу это немногим более 146 тысяч долларов.
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В Китае представили базовую версию седана Lexus LS 350 нового поколения. Автомобиль оснащен 3,5-литровым бензиновым двигателем и 9-диапазонным "автоматом".
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