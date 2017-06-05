В Китае представили базовую версию Lexus LS 350. Она будет стоить 146 тысяч долларов

Новое поколение представительского седана Lexus LS дебютировало в январе этого года с новым битурбо-V6 3.5 под капотом, весной японцы показали «гибридную» модификацию своего флагмана, а на днях был представлен самый доступный вариант модели — LS 350.





Премьера базовой модификации нового LS состоялась в китайском Шэньчжэне и, по всей видимости, за пределы Китая она не попадет — по крайней мере, первое время. Под капотом LS 350 располагается тот же атмосферный V6 объемом 3,5 л, что и у LS 500h, но работает он по циклу Отто, а не Аткинсона и развивает 318 «лошадок» и 380 Нм крутящего момента. Пару мотору составляет 9-ступенчатый «автомат».





В китайской продаже LS 350 должен появиться уже в ближайшее время по цене около миллиона юаней — по нынешнему курсу это немногим более 146 тысяч долларов.