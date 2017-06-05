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"Прилокалипсис": Apple показала мир без мобильных приложений

06.06.2017 09:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Корпорация представила свои новые разработки в ходе открытия ежегодной конференции WWDC 2017 в Сан-Хосе, на которую собрались тысячи разработчиков со всего мира. Помимо новинок глава компании Тим Кук показал и ролик с видением "апокалипсиса" без приложений.

По версии создателей видео, в случае резкого исчезновения приложений людям потребовали бы их срочно "воссоздать" в реальной жизни, а без удобных программ из AppStore случились бы даже небольшие бунты. Ролик собрал более миллиона просмотров менее чем за сутки.

Apple на WWDC показала свой новый MacBook – мощную модель, стоимость которой будет начинаться от пяти тысяч долларов. Представлен был и новый планшет iPad Pro, стоимость которого в России составит от 850 долларов, но цена и дата поставки в Беларусь пока не известны.

Новый смартфон iPhone, как ожидается, компания Apple презентует уже в сентябре – это будут iPhone 7s и iPhone X.

 
 
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Компания Apple накануне представила не только новые MacBook и iPad Pro, но и показала, как выглядел бы мир в 2017 году без мобильных приложений. Смотрите видео компании Apple на...

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