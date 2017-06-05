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Доказано существование гигантского древнего океана на Марсе

06.06.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Университета Северного Иллинойса представили карту покрытого водой Марса. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org, передает Lenta.ru.


Изображение: Wei Luo, Northern Illinois University

Исследователи определили количество воды, необходимое для образования сети древних долин на Красной планете. Для расчета объема каналов ученые воспользовались алгоритмами, применяемыми для обработки данных, которые получены с помощью лазерного сканирования рельефа. Специалисты проанализировали цифровую модель поверхности Марса и оценили глубину долин.

Затем ученые оценили интенсивность процессов эрозии. Суммарное количество воды, «прорезавшей» каналы, должно превышать объем самих долин примерно в четыре тысячи раз. Такое возможно только при наличии крупного океана. По их подсчетам, Марс, вероятно, был в 10 раз более водным, чем показывали результаты предыдущих исследований.

В то же время ученые указывают, что существующие модели марсианского климата демонстрируют, что планета была слишком холодна для существования активного гидрологического цикла. Будущие исследования должны будут разрешить это противоречие.

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Марс, вероятно, был в 10 раз более водным, чем показывали результаты предыдущих исследований.

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