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В Мозырском районе бесправник на самодельном мотоцикле врезался в дерево. Он погиб

06.06.2017 09:49 — Разное | Tut.by  
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Смертельное ДТП произошло 5 июня, около 16.30, в Мозырском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.

27-летний бесправник на самодельном мотоцикле ехал по улице Юбилейной поселка Криничный. На закруглении дороги мотоциклист не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, из-за чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

 
 
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ДТП случилось 5 июня в Мозырском районе, в поселке Криничный.

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