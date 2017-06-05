|
В Мозырском районе бесправник на самодельном мотоцикле врезался в дерево. Он погиб
Смертельное ДТП произошло 5 июня, около 16.30, в Мозырском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.
27-летний бесправник на самодельном мотоцикле ехал по улице Юбилейной поселка Криничный. На закруглении дороги мотоциклист не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, из-за чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось 5 июня в Мозырском районе, в поселке Криничный.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии