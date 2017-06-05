В Мозырском районе бесправник на самодельном мотоцикле врезался в дерево. Он погиб

Смертельное ДТП произошло 5 июня, около 16.30, в Мозырском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.

27-летний бесправник на самодельном мотоцикле ехал по улице Юбилейной поселка Криничный. На закруглении дороги мотоциклист не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, из-за чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.