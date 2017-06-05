Определились все возможные соперники борисовского БАТЭ по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов-2017/18, сообщает сайт клуба .



В прошлом году БАТЭ остался без еврокубковой осени. Вначале «Дандолк» не пустил борисовчан в Лигу чемпионов, а затем «Астана» в Лигу Европы. На Мирко Иванича в прошлом году возлагали большие надежды. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На данной стадии турнира «желто-синие» будут сеяными.

Дружина Александра Ермаковича встретится с одной из следующих команд:

«Жилина» (Словакия)

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва)

«Дандолк» (Ирландия)

«Вардар» (Скопье, Македония)

«Дюделанж» (Люксембург)

«Кукеси» (Албания)

«Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина)

«Будучност» (Подгорица, Черногория)

«Гонвед» (Кишпешт, Венгрия)

«Мариехамн» (Финляндия)

«Спартак» (Юрмала, Латвия)

«Самтредиа» (Грузия)

или победителем одной из пар 1-го квалификационного раунда, в котором стартуют:

«Нью Сэйнтс» (Ллансантфрейд, Уэльс)

«Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия)

«Викингур» (Гета, Фарерские острова)

«Хибернианс» (Паола, Мальта)

«Санта Колома» (Андорра)

«Алашкерт» (Ереван, Армения)

«Ла Фиорита» (Сан-Марино)

«Европа» (Гибралтар)

ФКИ (Таллинн, Эстония)

«Трепча-89» (Митровица, Косово)

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится в понедельник, 19 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Матчи данного этапа пройдут 11−12 и 18−19 июля.