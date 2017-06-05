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И "Дандолк" в придачу. Определились возможные соперники БАТЭ по 2-му квалификационному раунду ЛЧ
Определились все возможные соперники борисовского БАТЭ по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов-2017/18, сообщает
На данной стадии турнира «желто-синие» будут сеяными.
Дружина Александра Ермаковича встретится с одной из следующих команд:
«Жилина» (Словакия)
или победителем одной из пар 1-го квалификационного раунда, в котором стартуют:
«Нью Сэйнтс» (Ллансантфрейд, Уэльс)
Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится в понедельник, 19 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Матчи данного этапа пройдут 11−12 и 18−19 июля.
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На данной стадии турнира "желто-синие" будут сеяными.
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