ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И "Дандолк" в придачу. Определились возможные соперники БАТЭ по 2-му квалификационному раунду ЛЧ

06.06.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Определились все возможные соперники борисовского БАТЭ по 2-му квалификационному раунду Лиги чемпионов-2017/18, сообщает сайт клуба.


В прошлом году БАТЭ остался без еврокубковой осени. Вначале «Дандолк» не пустил борисовчан в Лигу чемпионов, а затем «Астана» в Лигу Европы. На Мирко Иванича в прошлом году возлагали большие надежды. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На данной стадии турнира «желто-синие» будут сеяными.

Дружина Александра Ермаковича встретится с одной из следующих команд:

«Жилина» (Словакия)
«Жальгирис» (Вильнюс, Литва)
«Дандолк» (Ирландия)
«Вардар» (Скопье, Македония)
«Дюделанж» (Люксембург)
«Кукеси» (Албания)
«Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина)
«Будучност» (Подгорица, Черногория)
«Гонвед» (Кишпешт, Венгрия)
«Мариехамн» (Финляндия)
«Спартак» (Юрмала, Латвия)
«Самтредиа» (Грузия)

или победителем одной из пар 1-го квалификационного раунда, в котором стартуют:

«Нью Сэйнтс» (Ллансантфрейд, Уэльс)
«Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия)
«Викингур» (Гета, Фарерские острова)
«Хибернианс» (Паола, Мальта)
«Санта Колома» (Андорра)
«Алашкерт» (Ереван, Армения)
«Ла Фиорита» (Сан-Марино)
«Европа» (Гибралтар)
ФКИ (Таллинн, Эстония)
«Трепча-89» (Митровица, Косово)

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится в понедельник, 19 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Матчи данного этапа пройдут 11−12 и 18−19 июля.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Минске посмотреть кино под открытым небом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика