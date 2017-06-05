Где в Минске посмотреть кино под открытым небом

9 июня в Минске начнутся показы белорусского кино в рамках проекта « Белкинолето », а 15 июня в музее-мастерской Азгура стартует « Кинемо ». AFISHA.TUT.BY рассказывает, что за кино будут показывать под открытым небом и соклько это будет стоить.





Когда: 9, 23 июня, 7, 21 июля, 4, 18 августа и 1 сентября. Начало в 22.00. Где: во дворике исторического музея по ул. Карла Маркса, 12. Сколько: бесплатно.

«Белкинолето» — проект команды фестиваля Cinema Perpetuum Mobile. Молодые энтузиасты от кино уже не первый год продолжают знакомить минчан с отечественным кино — на безвозмездной основе. Программа этого года выглядит следующим образом:

9 июня, 22.00 — архив белорусского DIY за десять лет.

23 июня, 22.00 — «Любовь и партнерство» — фильм Никиты Лаврецкого — самой, пожалуй, большой надежды современного белорусского кино. Это история о любви и, как вы могли догадаться, партнерстве через призму неродного Витебска.

7 июля, 22.00 — проект Мастерской социального кино, сборник документальных работ о тех людях, которые живут рядом с нами, но часто мы не знаем об их прошлом.

21 июля, 21.30 — ретроспектива Юлии Ралко, документалистки. Фильм «Орша… Минск… Орша…» и другие работы, сочетающие урбанистические и лирические мотивы.

4 августа, 21.30 — ретроспектива Дмитрия Велескевича. Автор, который раньше работал преимущественно в области экспериментального кино, попробовал себя в документальном.

18 августа, 21.30 — гендерная программа.

1 сентября, 21.30 — программа молодого белорусского кино.



Фото с сайта pashunja.livejournal.com

Когда: 15, 22, 29 июня, 6 и 13 июля. Где: дворик музея-мастерской Азгура. Сколько: 8 рублей.

Немое кино в сопровождении живой музыки. Это магическое сочетание подарит вам как минимум красивые фоточки в Instagram, а как максимум (мы в вас верим) — эстетическое удовольствие. Посмотреть желательно все, но если вы стоите перед выбором, то обязательная программа, конечно же, «Носферату, симфония ужаса» выдающегося немца Фридриха Вильгельма Мурнау и программа короткометражного кино. Впрочем, не слушайте нас, идите на все. Полная программа выглядит следующим образом:

15 июня, 21.30 — «Пароходный Билл-Младший» Чарльза Рейснера и Бастера Китона. История про Уилли ― скромного и тихого выпускника колледжа, который возвращается из Бостона в родной город на реке Миссисипи. Его отец Билл ― суровый капитан речного парохода ― ведет жесткую борьбу с владельцем более современного судна. Соперничество капитанов приводит Билла-старшего в тюрьму, и теперь сыну предстоит занять его место. И без того непростая задача осложняется тем, что Билл-младший влюбляется в дочь конкурента отца.

Музыка: Александр Музыкантов (фортепиано).

22 июня, 21.30 — «Носферату, симфония ужаса», Фридриха Вильгельма Мурнау. По сюжету управляющий конторой по продаже недвижимости Кнок посылает своего служащего Хуттера с поручением к графу Орлоку в Карпаты. В горной таверне Хуттер замечает, что люди пугаются, как только речь заходит о графе. Чтение книги о вампире Носферату еще больше смущает Хуттера. Несмотря на закравшиеся сомнения, молодой человек все же добирается до замка графа и оказывается во власти его хозяина, вампира Носферату.

Музыка: Ольга Подгайская.

Исполнители: Ольга Подгайская (орган), Наталья Малашкова (гобой), Анастасия Карпенко (скрипка).



Кадр из фильма «Носферату, симфония ужаса»

29 июня, 21.30 — «Последний человек» Фридриха Вильгельма Мурнау. Большой, высокий и крепкий мужчина ― швейцар дорогого отеля ― почитаем и уважаем коллегами и родными. Но однажды его жизнь внезапно рушится ― на должность ставят молодого и энергичного сотрудника. Теперь наш герой вынужден влачить свое существование на низкой должности. Не в силах перенести унижение, и, главное, потерю любимой ливреи, он идет на преступление.

Музыка: Золтан Алмаши (Украина).

Исполнители: Золтан Алмаши (виолончель), Ольга Подгайская (фортепиано), Константин Яськов (электроника), Анастасия Карпенко (скрипка), Ольга Ширинова (флейта).

6 июля, 21.30 — «Люди без завтра» Александра Херца. Ротмистр гусаров Альфред Рунич помолвлен с дочкой Павла Ленина, председателя городских театров в Варшаве. Для новой премьеры председатель приглашает знаменитую актрису Лолу Вирскую ― красотку, известную своими многочисленными любовными романами. Предыдущая звезда театра Хелена Хорска предупреждает коллег об интригах конкурентки, но мужчины не прислушиваются к предостережению, не подозревая, что их ждет трагедия…

Музыка: Galloping Lethargy (Польша).

Исполнители: Антонина Новацка (вокал), Рэй Дикаты (саксофон), Филип Палмер (саксофон), Павел Дзядур (электроника), Томек Холоневски (перкуссия).

13 июля, 21.30 — программа короткометражных фильмов. Здесь ожидаются «Полицейские» Эдварда Ф. Клайна и Бастера Китона, «На головокружительной высоте» Хэла Роуча, «Нападение» Эрне Метцнера.