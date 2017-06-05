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Москва оставляет за собой право ответных мер в связи со вступлением Черногории в НАТО

06.06.2017 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Москва оставляет за собой право ответных мер в связи со вступлением Черногории в НАТО

фото: ТАСС

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте ведомства, передает Интерфакс.

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне, добавили в ведомстве.

«Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года», — отмечается в сообщении.

5 июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Черногорские власти официально передали замгоссекретаря США Томасу Шэннону акт о присоединении к альянсу.

 
 
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Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.

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