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Москва оставляет за собой право ответных мер в связи со вступлением Черногории в НАТО
06.06.2017 09:57 — Разное | Ежедневник
фото: ТАСС
Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.
Об этом говорится в комментарии МИД РФ, размещенном на сайте ведомства, передает
«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», — говорится в сообщении МИД РФ.
Ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне, добавили в ведомстве.
«Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года», — отмечается в сообщении.
5 июня Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Черногорские власти официально передали замгоссекретаря США Томасу Шэннону акт о присоединении к альянсу.
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Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне формального завершения процедуры вступления Черногории в НАТО.
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