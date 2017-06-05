|
Синоптики обещают до конца недели дожди
06.06.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн – Sputnik. Теплая и неустойчивая погода ожидается в Беларуси до конца текущей недели, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© Инфографика
"Нас ждет наиболее дождливая погода на предстоящей неделе. Из Западной Европы через Беларусь будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди", – сказал синоптик.
По словам Рябова, в среду 7 июня возможны сильные дожди с грозами, но будет тепло – днем температура поднимется до +24°С, а по юго-востоку Беларуси – до +29°С.
Днем в четверг 8 июня в страну начнет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря: снова пройдут кратковременные дожди, а днем воздух прогреется до +17..+24°С. Такая же погода сохранится и в пятницу 9 июня.
"В выходные дни без зонтов не обойтись: погоду будут определять очередные атмосферные фронты – прошумят кратковременные грозовые дожди", – рассказал Рябов.
При этом будет по-прежнему тепло: днем в субботу – до +25°С, в воскресенье – до +23°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Гидромета призывают белорусов брать с собой зонты – местами дожди будут сильными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии