Синоптики обещают до конца недели дожди

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Теплая и неустойчивая погода ожидается в Беларуси до конца текущей недели, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© Инфографика Уровни опасности погодных условий

"Нас ждет наиболее дождливая погода на предстоящей неделе. Из Западной Европы через Беларусь будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди", – сказал синоптик.

По словам Рябова, в среду 7 июня возможны сильные дожди с грозами, но будет тепло – днем температура поднимется до +24°С, а по юго-востоку Беларуси – до +29°С.

Днем в четверг 8 июня в страну начнет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря: снова пройдут кратковременные дожди, а днем воздух прогреется до +17..+24°С. Такая же погода сохранится и в пятницу 9 июня.

"В выходные дни без зонтов не обойтись: погоду будут определять очередные атмосферные фронты – прошумят кратковременные грозовые дожди", – рассказал Рябов.

При этом будет по-прежнему тепло: днем в субботу – до +25°С, в воскресенье – до +23°С.