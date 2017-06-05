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Дорога в никуда или "участок смерти". В Амурской области нашли скоростное шоссе, упирающееся в лес
В Тындинском районе Амурской области один из водителей снял на видео отремонтированный участок дороги, который внезапно для автомобилистов упирается в лес, сообщает «
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Опасный участок трассы находится у поселка Соловьевск. Автор записи просит автомобилистов быть аккуратными, так как здесь при несоблюдении скоростного режима происходит много ДТП. Он добавил: аварии здесь были, на днях «улетела» в лес фура. На видео мужчина показал тормозной путь и яму, оставшуюся от машины.
«Данный участок является тупиковым, сделан с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге. Во избежание повторного появления подобных компрометирующих видео участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками», — прокомментировали ситуацию в ФКУ УПРДОР «Лена».
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В Тындинском районе один из водителей снял на видео отремонтированный участок дороги, который внезапно для автомобилистов упирается в лес.
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