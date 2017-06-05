Best of the best. Стартует голосование за лучшего участника в конкурсе Mr and Ms Arena fitness

Конкурс Mr and Ms Arena fitness Гомеле прошел кастинг конкурса Mr and Ms Arena fitness">стартовал областном центре в конце мая. Заявки на участие в проекте подали более 30 человек, но только восемь гомельчан отобраны в финал конкурса.





С 22 мая началась конкурсная программа и подготовка к финалу проекта. Конкурс проходит по принципу реалити. Подобного формата проведения фитнес-конкурсов в Гомеле еще не было.

Финал состоится уже 15 июня, а пока пользователи могут проголосовать за понравившегося участника или участницу Mr and Ms Arena fitness, но только единожды. Голосование продлится до 13 июня включительно. По его итогом будут выделены два финалиста, которые наберут большее количество голосов — среди парней и среди девушек.

Отдать свой голос могут авторизованные пользователи: можно войти со своего аккаунта на TUT.BY или в соцсетях. Система программно определяет, что вы являетесь читателем TUT.BY, пресекает попытки накрутки голосов.

И так, поехали! Финалисты конкурса.