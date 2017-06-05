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Best of the best. Стартует голосование за лучшего участника в конкурсе Mr and Ms Arena fitness
Конкурс Mr and Ms Arena fitness Гомеле прошел кастинг конкурса Mr and Ms Arena fitness">стартовал областном центре в конце мая. Заявки на участие в проекте подали более 30 человек, но только восемь гомельчан отобраны в финал конкурса.
С 22 мая началась конкурсная программа и подготовка к финалу проекта. Конкурс проходит по принципу реалити. Подобного формата проведения фитнес-конкурсов в Гомеле еще не было.
Отдать свой голос могут авторизованные пользователи: можно войти со своего аккаунта на TUT.BY или в соцсетях. Система программно определяет, что вы являетесь читателем TUT.BY, пресекает попытки накрутки голосов.
И так, поехали! Финалисты конкурса.
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Уже 15 июня пройдет финал Mr and Ms Arena fitness, а пока пользователи могут проголосовать за понравившегося ему участника, по одному голосу за парня и за девушку.
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