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Лидер Slipknot впервые приедет в Минск с группой Stone Sour

06.06.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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12 ноября в минском зале Falcon Club состоится концерт американской метал-группы Stone Sour, лидером которой является вокалист Slipknot Кори Тейлор. Музыканты привезут лучшие песни и новый альбом Hydrograd, который должен выйти в конце июня.

История Stone Sour и Slipknot тесно переплетена еще с 90-х, поскольку оба коллектива были основаны в одном городе (Де Мойне, штат Айова) и частично пересекались составами, включая вокалиста Кори Тейлора. Первыми прославились Slipknot, а потому Stone Sour исчезли на какое-то время, но успешно возродились в начале нулевых.

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Сейчас на счету Stone Sour несколько мировых турне, пять студийных альбомов и три номинации на «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». Причем четыре из пяти полноформатников (все, кроме дебютного Stone Sour, 2002) дебютировали в первой десятке хит-парада «Биллборд». Несмотря на схожий общий музыкальный контекст — в обоих случаях речь идет о металле — коллективы четко отличаются, в том числе на концертах.

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— Я всегда старался, чтобы между группами были четкие различия. Если для концертов Slipknot характерна театральность и мрачность, то выступления Stone Sour больше напоминают вечеринку. Я не хочу говорить, что это прямо позитивная музыка, но атмосфера полегче, с чувством юмора, — отметил Кори Тейлор в одном из недавних интервью. — При этом на концертах Stone Sour мне приходится выкладываться вдвое сильнее, потому что тут нет маски, которая иногда работает за меня, даже когда я стою на месте.

Когда: 12 ноября, 20.00.

Где: Falcon Club (пр. Победителей 20).

Сколько: танцпол — 75 рублей, фан-зона — 90 рублей, сектора — от 60 до 120 рублей.

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12 ноября в минском зале Falcon Club состоится концерт американской метал-группы Stone Sour, лидером которой является вокалист Slipknot Кори Тейлор.

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