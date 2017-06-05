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Албания временно отменяет визы для граждан Беларуси

06.06.2017 10:50 — Разное | БДГ  
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Во время туристического сезона гражданам нашей страны можно будет посетить Албанию без визы.

Власти Албании приняли решение в 2017 году установить для граждан нашей страны безвизовый въезд на период с 15 мая по 1 ноября. При этом, согласно правилам, длительность поездки не должна превышать 90 дней. Албания устанавливает правила безвизового въезда для граждан ряда стран ежегодно.

После 1 ноября посещение Албании для граждан Беларуси вновь потребует открытия албанской визы (ее стоимость варьируется от 50 до 100 евро в зависимости от срока). При этом ближайшее дипломатическое представительство, где белорусы могут открыть албанскую визу, находится в столице РФ.

Стоит отметить, что в прошлом году безвизовый режим для белорусов Албания также установила до 15 ноября. Попасть в страну, не делая местную визу, можно при наличии многократного шенгена.

 
 
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Во время туристического сезона гражданам нашей страны можно будет посетить Албанию без визы.

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