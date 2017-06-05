О чем Apple не рассказала на презентации: встроенный QR-сканер и дорогая клавиатура

Вчера Apple провела 2,5-часовую презентацию, на которой представила обновления своих операционных систем и огромное количество гаджетов. Подробно об этом читайте в нашем большом материале . А мы пока расскажем о том, о чем Тим Кук и товарищи не рассказали на мероприятии.



Тим Кук во время презентации. Фото: ZDNet

Вместо недорогой проводной клавиатуры появилась дорогая беспроводная

После презентации Apple из онлайн-магазина компании пропала проводная клавиатура Apple с цифровым блоком, стоившая в США 49 долларов. Вместо нее теперь предлагается аналогичная Magic Keyboard за 129.





Таким образом, стоимость самой дешевой «яблочной» клавиатуры выросла до 79 долларов (Magic Keyboard без цифрового блока).

В новых iPad оставили 3,5 мм аудиоразъем

Многие пользователи были недовольны тем фактом, что в iPhone 7 пропал стандартный 3,5 мм аудиоразъем. Но, похоже, что исключение Apple сделала только для смартфонов. В новых iPad полезный порт всё-таки оставили.





Встроенный сканер QR-кодов

Теперь, раз в год, когда вам срочно потребуется отсканировать какой-нибудь QR-код, не нужно будет искать соответствующее приложение в App Store. C iOS 11 такой сканер будет встроен автоматически в базовое приложение камеры.

Siri можно написать

В iOS 11 с Siri необязательно будет общаться голосом. Достаточно будет написать ей/ему команду и получить ответ. В ряде ситуаций это действительно удобно.





«Одноручный режим»

В iOS 11 появится режим работы одной рукой. Пока сложно сказать, о чем именно речь, но, скорее всего, это будет уменьшенная виртуальная клавиатура, «прилипающая» к одной из сторон гаджета.

Кроме того, «одноручный режим» появится и в приложении «Карты».

Запись экрана и обработка скриншотов

В новой iOS пользователи получат встроенную возможность делать запись видео с экрана. На данный момент неясно, как это будет реализовано — в формате видео или GIF-файлов.

Обычные скриншоты теперь не будут автоматом сохраняться в соответствующей папке. После создания у вас будет возможность отредактировать картинку и добавить на ней комментарий.