Энтомолог: комары в Беларуси массово появятся позже обычного

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Комары в этом году в Беларуси массово появятся позже обычного, рассказал Sputnik младший научный сотрудник ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" Павел Прохорчик.



© Sputnik Егор Еремов Белорусы останутся без родной ранней картошки

Белорусы в этом году замечают необычное поведение насекомых: в начале июня еще почти нет комаров, а майских жуков было необычно мало.

"Из-за аномальной холодной погоды майских жуков действительно было очень мало – практически единичные случаи вылета зафиксированы", – сообщил Sputnik энтомолог.

Сдвинулись сроки развития и личинок комаров: обычно эти насекомые уже появляются в начале июня, однако пока комаров очень мало. "Не думаю, что комаров будет меньше, чем в предыдущие годы – ведь их личинки находятся в водоемах, и если они не пересыхают, то с популяцией все хорошо. Но появятся комары несколько позже обычного – когда будут соответствующие погодные условия", – отметил Прохорчик.

По словам специалиста, менее обычного были активны и насекомые-опылители – например, пчелы.

"Опять же, из-за погоды они были малоактивны – в этом году мы можем ждать небольшой урожай плодовых деревьев: насекомых в период цветения практически не было", – констатировал специалист.

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