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Между Беларусью и Китаем открылся новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок

06.06.2017 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Между Беларусью и Китаем открылся новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок

фото: belnovosti.by

Локомотив экономической интеграции Минска и Пекина набирает обороты. Грузовой железнодорожный маршрут открыт между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Беларусью.

Состав из 42-х контейнеров с текстильной и гигиенической продукцией уже отправился из Харбина в Минск через Монголию и Россию. Ожидается, что поезд преодолеет около 10 тысяч километров за 16 дней. Это вдвое быстрее по сравнению с морским путём. Планируется, что в будущем из Китая будут возить товары с высокой добавленной стоимостью, например, электронику,  сообщает ont.by

Железнодорожный путь Харбин – Минск – часть проекта «Один пояс и один путь», развитие которого обсуждали в мае главы двух стран Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Беларуси в этом проекте отводится значимая роль, какстрана обеспечивающая транспортный коридор.

 
Теги: Минск
 
 
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Локомотив экономической интеграции Минска и Пекина набирает обороты. Грузовой железнодорожный маршрут открыт между северо-восточной китайской провинцией...

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