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В Китае раскопали храм, затерянный тысячу лет назад

06.06.2017 11:30 — Разное | Tut.by  
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Китайские археологи раскопали затерянный храм Фугань в центре города Чэнду. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».


Фото: Xinhua

Название храма — Фугань — значит «получать благословение». Этот храм играл важную роль в религиозной и культурной жизни местного населения в период между династиями Восточная Цзинь (317−420 годы) и Южная Сун (1127−1279 годы). Однако в начале второго тысячелетия нашей эры храм пришел в упадок и постепенно разрушился, его руины занесло песком.

После нескольких месяцев раскопок археологи нашли основание храма, руины окружающих зданий, колодцев, дорог и канав. В окрестностях постройки исследователи обнаружили около 80 древних гробниц.

















Также специалисты раскопали более тысячи каменных пластин с буддийскими текстами, более 500 элементов каменных скульптур и множество керамических плиток с надписями. Исследование храма может помочь изучению распространения буддизма в Китае в этот исторический период.

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Специалисты раскопали более тысячи каменных пластин с буддийскими текстами

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