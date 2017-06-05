Главный тренер финалиста нынешнего сезона КХЛ магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подтвердил заинтересованность в подписании Мэтта Эллисона.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы заинтересованы в его услугах и близки к подписанию с ним контракта. Эллисон — опытный игрок, уже долгое время выступающий в КХЛ. При этом он демонстрирует стабильный, хороший уровень», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс» .

Напомним, что Мэтт Эллисон выступал за минское «Динамо» с 2014 года. В прошлом сезоне он набрал 51 (18+33) очко, во второй раз подряд став лучшим бомбардиром клуба.

Всего за три сезона он отыграл за «Динамо» 176 матчей, отметившись 166 (69+97) баллами по системе «гол+пас».

Лишь Джефф Платт набрал в КХЛ больше очков (177) за «Динамо». При этом Эллисон провел на 95 игр меньше.

Как сообщает официальный сайт «Динамо», 33-летний канадец обратился с просьбой о досрочном расторжении контракта сразу по окончании сезона. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.