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Рота почетного караула провела репетицию парада ко Дню Независимости
06.06.2017 11:18 — Разное | Sputnik Беларусь
С десяти вечера до полуночи в понедельник перекрывали движение на части проспекта Машерова в связи с репетиций парада ко Дню Независимости. Рота почетного караула выступала под музыку оркестра.
Это была первая репетиция солдат – тренировочные прогоны состоятся также 12, 15, 19 и 22 июня.
Ожидается, что в параде 3 июля будут участвовать 220 единиц военной техники, включая белорусские броневики "Кайман" и российские вертолеты Ми-8МТВ-5.
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Вечером 5 июня рота почетного караула провела первую репетицию выступления к параду на День Независимости. Смотрите на видео Sputnik марши солдат под живой оркестр.
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