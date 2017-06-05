Рота почетного караула провела репетицию парада ко Дню Независимости

С десяти вечера до полуночи в понедельник перекрывали движение на части проспекта Машерова в связи с репетиций парада ко Дню Независимости. Рота почетного караула выступала под музыку оркестра.

Это была первая репетиция солдат – тренировочные прогоны состоятся также 12, 15, 19 и 22 июня.

Ожидается, что в параде 3 июля будут участвовать 220 единиц военной техники, включая белорусские броневики "Кайман" и российские вертолеты Ми-8МТВ-5.