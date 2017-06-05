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Администрация района пошла навстречу защитникам сквера на Восточной: часть площадок строить не будут
Глава администрации Советского района принял решение по скверу на улице Восточной: часть площадок, которые вызывали больше всего возмущения у местных жителей, из проекта исключили, еще несколько площадок переименовали.
— Решение принято, теперь эти предложения по изменению проекта направлены в УКС Советского района, который является заказчиком проекта, — пояснил глава района Юрий Трущенко.
В проект внесли следующие изменения:
— площадки для торжественных мероприятий и сезонной торговли, а также площадку для выставок заменят на площадки для отдыха;
— площадку для старших школьников, как и обещали, заменят на площадку для воркаута, и обеспечат соответствующим оборудованием;
— площадку для игры в волейбол, бадминтон и в настольный теннис исключат из проекта;
— также исключат прокладку кабеля к площадкам для отдыха.
Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной
На прошлой неделе жители дважды встречались с главой района Юрием Трущенко: один раз прямо
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Администрация района пошла навстречу защитникам сквера на Восточной: часть площадок строить не будут
Почти все объекты, которые возмущали местных жителей, из проекта исключили.
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