ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Администрация района пошла навстречу защитникам сквера на Восточной: часть площадок строить не будут

06.06.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава администрации Советского района принял решение по скверу на улице Восточной: часть площадок, которые вызывали больше всего возмущения у местных жителей, из проекта исключили, еще несколько площадок переименовали.


Глава Советского района Юрий Трущенко (по центру)
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Решение принято, теперь эти предложения по изменению проекта направлены в УКС Советского района, который является заказчиком проекта, — пояснил глава района Юрий Трущенко.

В проект внесли следующие изменения:

— площадки для торжественных мероприятий и сезонной торговли, а также площадку для выставок заменят на площадки для отдыха;

— площадку для старших школьников, как и обещали, заменят на площадку для воркаута, и обеспечат соответствующим оборудованием;

— площадку для игры в волейбол, бадминтон и в настольный теннис исключат из проекта;

— также исключат прокладку кабеля к площадкам для отдыха.

Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной начали пилить деревья. Местные жители узнали, что сквер планируют модернизировать: кроме новых дорожек и лавочек, в нем закатают в асфальт землю под несколько больших площадок, в том числе — торговых. Люди тут же стали собирать подписи против такой реконструкции. Было проведено несколько встреч с местной властью, но результатов они не дали. Местные жители решили не сдаваться и все-таки начали проводить свое анкетирование по строительству каждого объекта. В нем приняло участие более 1200 человек. По предварительным результатам опроса, большинство местных жителей хотят, чтобы из проекта капремонта сквера исключили несколько площадок: для торжественных мероприятий и сезонной торговли, к которым хотели провести кабели для подключения микрофонов, площадки для старших школьников, для игры в волейбол, настольный теннис и бадминтон.

На прошлой неделе жители дважды встречались с главой района Юрием Трущенко: один раз прямо в сквере, второй — в кабинете. Чиновник пообещал, что в ближайшее время вопрос будет решен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти все объекты, которые возмущали местных жителей, из проекта исключили.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле активисты спорят с застройщиком: на кладбище тот строит многоэтажку или нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика