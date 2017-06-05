В Гомеле активисты спорят с застройщиком: на кладбище тот строит многоэтажку или нет

Споры вокруг строительной площадки в центре Гомеля, недалеко от набережной Сожа, не утихают второй месяц. По утверждению историка и кандидата искусствоведения Евгения Маликова на этом месте в ХVIII веке находилось старое еврейское кладбище. Застройщик же убежден, что строительство ведется на другой территории.



Фото: gp.by

Историк Евгений Маликов говорит, что территория древнего кладбища сейчас разделена на две части: на первой сейчас находится футбольный стадион СДЮШОР-8, вторая часть расположена напротив, и разделена улицей Волотовской.

— Застройщик в начале весны согласился провести раскопки и исследования. И уже в начале мая он сообщил, что территория проверена, человеческих захоронений там не найдено, — рассказал REALTY.TUT.BY Сергей Ляпин.

По словам гомельчанина, экспертиза проводилась при участии представителей заказчика, застройщика, еврейской общины, горисполкома. Однако по законодательству раскопки должны проводится археологами и специалистами поискового батальона, то есть теми людьми, кто занимается непосредственно исследованиям захоронений.

После раскопок общественные активисты посетили место строительства и увидели, что шурфы имеют небольшую глубину: два шурфа около 1 метра, один — 1,8 метра. По словам Сергея, в первых двух шурфах верхний слой состоит из бытового мусора ХХ века, но для захоронений XVIII — XIX веков раскопки должны проводится гораздо ниже — на глубине 100−150 см непосредственно углубляясь в материковый (песчаный) слой. В третьем же шурфе активисты обнаружили останки.



Фото с сайта zvarot.by



Фото с сайта zvarot.by

— Мы написали обращение в Министерство культуры о проведение более тщательного изучения места строительства, создали на петицию на zvarot.by .

Сергей считает, что общество должно с уважением относится к подобным вещам.

— Я никак не претендую на эту стройплощадку и свою многоэтажку строить в этом месте не собираюсь. Просто, на мой взгляд, нужно остановить практику такого отношения к некрополям. Необходимо знать, где находились старые городские кладбища, ведь сохранение памяти про наших предков это индикатор цивилизованного общества. Через 100 лет население Гомеля увеличится до 2 млн людей и территория города разрастется до Рандовского кладбища. И что тогда? Придет застройщик и скажет, что здесь не было кладбища, кладбище было в другом месте, а здесь поле и строить тут можно.





Инвестор и застройщик территории, на которой должна появиться многоэтажка, считают, что эта история с костями ни что иное как провокация. Во время раскопок никаких следов захоронений, костных останков или могильных плит не обнаружено. Были найдены лишь куски фундамента старой больницы.

— С аукциона был куплен участок, на котором находилась больница, построенная в 40-ых годах ХХ века. Потом это здание снесли, а до пустырей там находились корпуса больницы. Точных границ, где в этом районе было расположено упраздненное старое кладбище, нет. И по квадратам установить, где находились могилы, невозможно. Чтобы доказать, что это совершенно другая территория, мы сделали шурфирование грунта. Вместе с нами в тот момент находились представители еврейской общины, те, кто больше всех заинтересован в перезахоронении останков, а также представители горисполкома, МЧС, местное телевидение. Был составлен акт, на котором всеми присутствующими зафиксировано, что никаких останков не обнаружено. Но как только в свет вышли эти новости, то через пару дней на стройплощадке обнаружили чьи-то кости. Мы вызвали милицию. Позже судмедэкспертиза установила, что найденные останки не являются человеческими. Сейчас проводится проверка, каким образом кости оказались в этом месте. Кому это выгодно — неизвестно, — прокомментировал директор ОДО «Агростройпром» Александр Боханов.

Видео: Первый городской телеканал

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