Мэр Солигорска Римашевский останется под стражей

Следственный комитет принял решение применить к чиновнику, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова на своей странице в социальной сети, в отношении председателя Солигорского райисполкома, подозреваемого в получении взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что о заключении под стражу следствие ходатайствовало перед прокурором, который ходатайство удовлетворил. Гончарова отметила, что расследование по делу о коррупции продолжается, Римашевскому инкриминируют ч.3 ст.430 УК Беларуси (получение взятки лицом, занимаемым ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок 5-15 лет с конфискацией и лишением права занимать определенные должности).