ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мэр Солигорска Римашевский останется под стражей

06.06.2017 11:57 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет принял решение применить к чиновнику, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова на своей странице в социальной сети, в отношении председателя Солигорского райисполкома, подозреваемого в получении взятки, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что о заключении под стражу следствие ходатайствовало перед прокурором, который ходатайство удовлетворил. Гончарова отметила, что расследование по делу о коррупции продолжается, Римашевскому инкриминируют ч.3 ст.430 УК Беларуси (получение взятки лицом, занимаемым ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок 5-15 лет с конфискацией и лишением права занимать определенные должности).

Напомним, что председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский был задержан 30 мая на трассе возле деревни Камень Копыльского района при получении взятки, размером 2,7 тысяч долларов. Расследование уголовного дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет принял решение применить к чиновнику, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Администрация района пошла навстречу защитникам сквера на Восточной: часть площадок строить не будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика