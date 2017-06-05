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Репетиция парада: ночь и рота почетного караула

06.06.2017 12:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Парад ко Дню Независимости пройдет в Минске 3 июля. К параду, который по традиции проходит широко и торжественно, сводная рота почетного караула начала готовиться заранее. Репетиции пройдут также 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как солдаты роты почетного караула отрабатывают упражнения на газоне на проспекте Победителей, наносят специальную разметку и отрабатывают элементы плац-парада.

 
Теги: Минск
 
 
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Репетиция парада началась с тренировки роты почетного караула, которая прошла поздно вечером 5 июня.

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