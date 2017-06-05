Белорусско-российские отношения: 25 лет, полет нормальный

Визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Москву и переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым стали очередным плановым медицинским осмотром на предмет здоровья белорусско-российской интеграции. Как и полагается в этом случае, отсутствие плохих новостей это уже само по себе хорошая новость, однако острые вопросы также не остались без внимания министров.



© Sputnik Сергей Пятаков Лавров высоко оценил отношения РФ с Минском в сфере экономики

Необходимо отметить, что к своему 25-летнему юбилею белорусско-российские отношения подошли с солидными результатами, многие из которых воспринимаются обществом просто по умолчанию и, к сожалению, даже не обсуждаются, находясь за ширмой повседневных споров. Между тем, на фоне иных стран СНГ только Беларуси и России удалось сформировать общее оборонное пространство, устойчивые цепочки производственной кооперации, достичь столь впечатляющих показателей в области взаимной торговли.

С момента подписания Союзного договора, выступая, по образному выражению российских экспертов, как "государство-корпорация", Беларусь активно использовала преимущества доступа на российский рынок , и в итоге наша страна занимает четвертое место в мире в системе внешнеторговых партнеров России. Можно сколько угодно мусолить в СМИ очередные противоречия белорусско-российского союза в области экономики, тарифного регулирования или финансово-кредитной политики, однако правильнее было бы задаться двумя простыми вопросами. Сколько за 25 лет заработали белорусы за счет реализации своей продукции в России, и была бы эта продукция востребована в других регионах мира, если бы у Минска не было союзных отношений с Москвой?

Союзное государство выгодно всем

А ведь эти выгоды для Беларуси измеряются сотнями миллиардов долларов и имеют конкретное выражение во всех тех достижениях периода белорусской независимости, которыми наша страна по праву может гордиться. Ведь при всех критических выпадах в адрес отечественной экономической модели и реально существующих проблемах, практически по всем показателям Беларусь является одной из наиболее успешных стран из числа республик бывшего СССР, и этот результат, безусловно, достигнут за счет правильного интеграционного выбора, который был сделан нашим народом в середине 90-х годов прошлого века.

При этом Беларусь не выступает как содержанка в своих отношениях с Москвой, о чем иногда ради красного словца любят упомянуть весьма сомнительные "специалисты по интеграции" по обе стороны границы. Сложно переоценить роль нашей страны в обеспечении военной, продовольственной безопасности России, политическое значение участия Минска в проектах ЕАЭС, ОДКБ, солидарности с РФ на международной арене. Можно еще вспомнить вопросы транзита российских углеводородов в Европу, что стало особенно актуально с учетом конфликтности в российско-украинских отношениях.

Классической иллюстрацией всего вышеописанного служит ситуация в области белорусско-российского военно-технического сотрудничества: по итогам прошлого года "военка" принесла нашей стране без малого миллиард долларов США, при этом с участием белорусских предприятий производится около 15% изделий для нужд российского ВПК. А стратегическое значение государственной программы модернизации армии в условиях современной России общеизвестно.



© Sputnik Евгений Биятов Санкции РФ не помешают росту экспорта белорусской "молочки"

Схожая ситуация сложилась в молочной отрасли, где Беларусь за счет присутствия на российском рынке вошла в пятерку мировых экспортеров молока. Между тем, Российская Федерация занимает первое место в мире по импорту молока, а потребности российского рынка (30 724 тысяч тонн в 2016 году) в пять раз превышают объемы годового производства Беларуси, что открывает еще более заманчивые перспективы для отечественных предприятий. Однако информации о "молочных войнах" и спорах белорусских производителей с "Россельхознадзором" в прессе более чем достаточно, а реальной, качественной аналитики по состоянию белорусско-российского сотрудничества в этой области практически нет.

Таким образом, как бы там ни было, из этих примеров видно, что Беларусь производит и продает на российском рынке ту продукцию, в которой РФ действительно критически нуждается, и подсчитывать, для какой из сторон это сотрудничество является более выгодным, дело не только бесперспективное, но и вредное. Ни к каким положительным эмоциям такая бухгалтерия не ведет, а порождает лишь сплетни и недоверие.

НАТО, ЕС и правила въезда иностранцев

При этом немаловажно также то, что Минск устами Владимира Макея не стал уходить от обсуждения некоторых принципов отечественной внешней политики, которые вызывают определенную настороженность в политических кругах РФ.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: Беларусь намерена расширить присутствие на российском рынке

Общеизвестно, что Беларусь пытается реализовать стратегию диверсификации экспорта, когда по 30% отечественной продукции будут направляться в РФ, ЕС и страны остального мира соответственно. Несмотря на сильные позиции отечественных экспортеров в России, говоря о необходимости "страховочных подушек", белорусский министр иностранных дел не кривил душой и открыто объяснил российским союзником основные цели и задачи белорусской дипломатии на западном направлении. Очевидно, что планы по диверсификации экспортных потоков никак не связаны с домыслами о том, что Беларусь уйдет с российского рынка, наоборот, в Минске считают возможным наряду с усилением присутствия в России создать устойчивые позиции и товаропроводящие сети в других регионах планеты.

То же самое касается политических отношений с ЕС, США и НАТО. Сама история нашего народа указывает на чрезвычайную опасность для национального выживания белорусов конфликта между Востоком и Западом. Потому в военном плане Беларусь будет укреплять общее оборонное пространство с российскими союзниками и держать порох сухим, а на уровне дипломатии искать новые решения и использовать все возможности для возвращения сторон к диалогу. Условно говоря, выбирая между партиями войны и мира в России, Беларусь явно находится на стороне "партии мира". При этом справедливости ради стоит отметить, что "партия войны" в российском общественно-политическом дискурсе представлена в основном маргинальными фигурами, а мейнстримом внешней политики Москвы все же является стремление к диалогу с Западом.



© Sputnik Сергей Пятаков Визит Макея в Москву: интеграция с РФ, отпор НАТО и визовые вопросы

Еще один важный вопрос двусторонних отношений, который был поднят министрами, касается взаимного признания виз. И у России, и у Беларуси периодически возникают опасения в отношении иностранцев, прибывающих на территорию Союзного государства по каналам одной из стран-участниц. С учетом сложных отношений РФ с Грузией, с которой у Беларуси сохраняется безвизовый режим, возможности введения виз между Россией и Украиной уже в краткосрочной перспективе, проблематика взаимного признания виз особенно актуальна. При этом и в Беларуси, и в России существует возможность безвизового въезда для граждан стран Евросоюза, что тоже нуждается в дополнительном регулировании. В общем, новость о подготовке белорусско-российского Соглашения о взаимном признании виз и согласовании вопросов, связанных с въездом иностранцев на территорию Союзного государства, озвученная по итогам встречи Лаврова и Макея, может восприниматься только позитивно всеми оптимистами белорусско-российской интеграции.

В остальном продолжается кропотливый рабочий процесс, и очень важно относиться к любым новостям об отношениях Минска и Москвы без лишних эмоций и ненужного паникерства. Главной ценностью должно быть осознание обществом безусловной пользы интеграции для двух народов, тогда и любые противоречия будут легче находить свои компромиссные решения.