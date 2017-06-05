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Видеофакт: байкер устроил трюковое шоу на проспекте Независимости
06.06.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео было опубликовано на YouTube 4 июня. Судя по кадрам, на заднем колесе мотоциклист проехал от развязки на улице Филимонова до пересечения проспекта Независимости с улицей Жасминовой.
Пользователи уже выразили свое отношение к такому стилю вождения спортивного мотоцикла: водители уверены, сто столичная ГАИ должна отреагировать на подобное, поскольку байкер создавал угрозу другим участникам движения.
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Мотоциклист показал несколько трюков на своем байке в Минске. Смотрите кадры небезопасной езды на двухколесном транспорте, снятые очевидцем.
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