ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: байкер устроил трюковое шоу на проспекте Независимости

06.06.2017 12:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Видео было опубликовано на YouTube 4 июня. Судя по кадрам, на заднем колесе мотоциклист проехал от развязки на улице Филимонова до пересечения проспекта Независимости с улицей Жасминовой.

Пользователи уже выразили свое отношение к такому стилю вождения спортивного мотоцикла: водители уверены, сто столичная ГАИ должна отреагировать на подобное, поскольку байкер создавал угрозу другим участникам движения.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклист показал несколько трюков на своем байке в Минске. Смотрите кадры небезопасной езды на двухколесном транспорте, снятые очевидцем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске обиженный водитель плюнул в лицо другому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика