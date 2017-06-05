Видеофакт: байкер устроил трюковое шоу на проспекте Независимости

Видео было опубликовано на YouTube 4 июня. Судя по кадрам, на заднем колесе мотоциклист проехал от развязки на улице Филимонова до пересечения проспекта Независимости с улицей Жасминовой.

Пользователи уже выразили свое отношение к такому стилю вождения спортивного мотоцикла: водители уверены, сто столичная ГАИ должна отреагировать на подобное, поскольку байкер создавал угрозу другим участникам движения.