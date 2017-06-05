ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После пятилетнего молчания рок-группа The Rasmus привезет в Минск новый альбом

06.06.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В первый день весны 2018 года в Минске появится финская рок-группа The Rasmus. Музыканты приедут в рамках масштабного тура, который стартует во Дворце Республики 1 марта.


Группа The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали со своим альбомом «Dead Letters» 2003 года и синглом «In the Shadows», вошедшим в топы музыкальных чартов нескольких стран. По всему миру продано более 3,5 миллионов альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. На данный момент The Rasmus выпустили восемь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла.

В Минск группа привезет свой новый альбом, выход которого запланирован на 22 сентября. В этот день свет увидит диск «Dark Matters», который особенно подогревает интерес к концерту. Группа, после пятилетнего молчания, вновь врывается в наши мысли, сердца и плейлисты.

Уже сейчас на радио можно услышать сингл «Paradise», который войдет в будущий альбом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Сам солист группы, Лаури Юленен, говорит о новом сингле: «Рай — понятие относительное. То, что для одного человека ад, для другого может быть раем».

На концерте в Минске поклонники смогут насладиться песнями уже ставшими хитами во многих странах, а также влюбиться в абсолютно новые синглы.

Цены билетов: от 30 до 110 рублей.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY и в кассах Дворца Республики

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на концерт Depeche Mode и Meet & Greet с группой в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день весны 2018 года в столице появится финская рок-группа The Rasmus.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске обиженный водитель плюнул в лицо другому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика