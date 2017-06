После пятилетнего молчания рок-группа The Rasmus привезет в Минск новый альбом

В первый день весны 2018 года в Минске появится финская рок-группа The Rasmus . Музыканты приедут в рамках масштабного тура, который стартует во Дворце Республики 1 марта.





Группа The Rasmus сформировалась в 1994 году в Хельсинки. Мировую известность они завоевали со своим альбомом «Dead Letters» 2003 года и синглом «In the Shadows», вошедшим в топы музыкальных чартов нескольких стран. По всему миру продано более 3,5 миллионов альбомов, группа получила восемь золотых и пять платиновых наград. На данный момент The Rasmus выпустили восемь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла.

В Минск группа привезет свой новый альбом, выход которого запланирован на 22 сентября. В этот день свет увидит диск «Dark Matters», который особенно подогревает интерес к концерту. Группа, после пятилетнего молчания, вновь врывается в наши мысли, сердца и плейлисты.

Уже сейчас на радио можно услышать сингл «Paradise», который войдет в будущий альбом.

Сам солист группы, Лаури Юленен, говорит о новом сингле: «Рай — понятие относительное. То, что для одного человека ад, для другого может быть раем».

На концерте в Минске поклонники смогут насладиться песнями уже ставшими хитами во многих странах, а также влюбиться в абсолютно новые синглы.

Цены билетов: от 30 до 110 рублей. Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY и в кассах Дворца Республики

