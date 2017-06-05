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В Минске обиженный водитель плюнул в лицо другому

06.06.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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В Минске после дорожного конфликта один из водителей плюнул в лицо другому. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал читатель Александр. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

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Конфликт произошел днем 3 июня на столичной улице Козлова. По словам читателя, водитель Mitsubishi подрезал Ford Transit Connect, после чего водитель последнего решил поговорить с обидчиком, опередил легковушку и заблокировал ей дорогу. Подойдя к Mitsubishi и высказав водителю свое недовольство, мужчина не придумал ничего лучше, чем плюнуть в лицо оппонента.

 
Теги: Минск
 
 
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Конфликт произошел днем 3 июня на столичной улице Козлова.

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