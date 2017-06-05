Довольно часто AUTO.TUT.BY получает на редакционную почту аuto@tutby.com вопросы, возникающие как у неопытных водителей, так и автомобилистов со стажем. Дмитрий из Минска пишет: «Сдавал на права давно (порядка семи лет), но не ездил. А сейчас возникла необходимость сесть за руль. Могу ли я наклеить себе знак «70» и будут ли из-за этого у меня проблемы с сотрудниками ГАИ, если, например, меня поймают «на скорость». Как потом доказать, что я ничего не нарушил, а лишь хотел предупредить других водителей, что у меня мало опыта». За ответом AUTO.TUT.BY обратился в ГАИ республики и Центр фиксации скорости.



Фото: Юлия Альгерчик

В Центре фиксации скорости отмечают, что их технические средства фиксируют факт превышения скорости, а вот постановление уже выносят сотрудники ГАИ — их функция определить наступает административная ответственность или нет.

— Камеры, установленные на дорогах Беларуси, фиксируют всю машину целиком, в том числе и наклейку «70». Сотрудник ГАИ, который получит фото с вашей машиной обязательно обратит внимание на это, — рассказали в колл-центре Центра фиксации скорости.

В ГАИ республики напомнили, что согласно действующим ПДД — пункт 91.3. ПДД «водителю запрещается превышать скорость движения, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве», — сообщили в ГАИ республики. — Если вы по каким-то причинам сели в машину с наклейкой «70», а у вас уже стаж больше двух лет, то вы обязаны придерживаться разрешенной вам скорости — «70» за городом и 60 км/ч в городе.

Иными словами, если вы едете с наклейкой «70» и вы увеличили скорость, например, до 102 километров в час за городом, то штраф за превышение скорости в этом случае отсчитывается от показателя — «70» — вы превысите скорость на 32 км/ч, ведь в ГАИ не могут определить, был за рулем неопытный водитель или же его сосед, у которого большой стаж вождения.

— Однако при получении штрафа за превышение скорости его можно обжаловать: для этого вам нужно будет обратиться в ГАИ с соответствующим заявлением и тогда штраф вам пересмотрят или отменят.

​В ГАИ Минска отметили, что если вас останавливает сотрудник Госавтоинспекции за превышение скоростных режимов и у вас наклейка «70», то сотрудник ГАИ будет ориентироваться от того, что написано у вас в водительском удостоверении.

Напомним, что штрафы за превышение скорости сейчас такие (статья 18.13. -Превышение скорости движения):

Превышение скорости, зафиксированное сотрудником ГАИ:

Превышение скорости Размер штрафа от 10 до 20 км/ч предупреждение или штраф до 1 б. в. — 23 рубля от 20 до 30 км/ч от 1 до 3 б.в. или от 23 до 69 рублей от 30 км/ч от 3 до 10 б.в. или от 69 до 230 рублей на 20 и больше км/ч совершенное повторно в течение года от 5 до 15 б.в. или 115 до 345 бел.руб. или лишением прав

Превышения, зафиксированные автоматической камерой скорости:

Превышение скорости Размер штрафа на 10−20 км/ч 0,5 б.в. или 11,5 рублей на 20−30 км/ч 2 б.в. или 46 рублей на 30−40 км/ч 4 б.в. или 92 рубля на 30−40 км/ч 6 б.в. или 138 рублей