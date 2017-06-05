Тест: допишите за Пушкина стихотворение

Пушкин родился 6 июня 1799 года, сегодня этот день отмечают не только как день рождения самого известного русского писателя, но и как день русского языка, ведь именно благодаря поэту сложился современный русский литературный язык.

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