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Тест: допишите за Пушкина стихотворение

06.06.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пушкин родился 6 июня 1799 года, сегодня этот день отмечают не только как день рождения самого известного русского писателя, но и как день русского языка, ведь именно благодаря поэту сложился современный русский литературный язык.

Пройдите тест Sputnik на знание стихотворений Пушкина — сможете ли вы "дописать" за него пропущенные слова?

Обязательно поделитесь результатами теста с друзьями — посоревнуйтесь, кто лучше помнит строки Пушкина и знает не только "очей очарование".    

 
 
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В день рождения великого русского поэта Sputnik предлагает вам пройти тест на знание стихотворений Александра Сергеевича Пушкина - сможете ли вы угадать, какое слово...

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