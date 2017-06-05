В США планируют воскресить мертвый мозг стволовыми клетками

Проект Bioquark собирается начать исследование, нацеленное на оживление мертвого мозга. Идея вызвала множество научных и этических противоречий в научном сообществе. Об этом рассказывает издание Scientific American .



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Согласно протоколу исследования, 20 человек должны пройти несколько стадий «лечения». Сперва — инъекция стволовых клеток, выделенных из собственной крови или жировой ткани «пациента». После — введение в спинной мозг белковой смеси, стимулирующей рост новый нейронов. Затем — лазерная терапия и стимуляция нейронов с целью установить новые связи.

Идея вызвала критику в научном сообществе. Обозреватель Scientific American указывает, что нет достаточного количества научных исследований, чтобы обосновать эффективность этого метода. Описаны случаи, когда электрическая стимуляция срединного нерва показала эффективность у некоторых пациентов в коме. Инъекции стволовых клеток дали некоторые положительные результаты для детей с травмами головного мозга. Однако «лечить» смерть мозга раньше не пытался никто.

Также есть множество вопросов юридического толка, на которые авторы проекта пока не представили ответов. Как человек может дать осознанное согласие на вмешательство, если юридически он мертв? Как точно подтвердить смерть мозга? Какие функции получит «пациент», если ментальная деятельность вернется частично?

Изначально проект хотели осуществить в Индии в 2016 году, однако местный регулятор запретил исследование до того, как оно началось. Сейчас штаб-квартира Bioquark находится в городе Филадельфия в США, само исследование они планируют провести в Латинской Америке позже в этом году.