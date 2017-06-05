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Синоптики обещают тепло и дожди

06.06.2017 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Синоптики обещают тепло и дожди

фото: sputnik.by

Теплая и неустойчивая погода ожидается в Беларуси до конца текущей недели, сообщил начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Об  этом сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов. 

"Нас ждет наиболее дождливая погода на предстоящей неделе. Из Западной Европы через Беларусь будет проходить активный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди", – сказал синоптик. 

По словам Рябова, в среду 7 июня возможны сильные дожди с грозами, но будет тепло – днем температура поднимется до +24°С, а по юго-востоку Беларуси – до +29°С. Днем в четверг 8 июня в страну начнет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря: снова пройдут кратковременные дожди, а днем воздух прогреется до +17..+24°С. 

Такая же погода сохранится и в пятницу 9 июня. "В выходные дни без зонтов не обойтись: погоду будут определять очередные атмосферные фронты – прошумят кратковременные грозовые дожди", – рассказал Рябов. При этом будет по-прежнему тепло: днем в субботу – до +25°С, в воскресенье – до +23°С.

 
 
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Теплая и неустойчивая погода ожидается в Беларуси до конца текущей недели, сообщил начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по...

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