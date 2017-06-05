ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Афрэксимбанк откроет кредитную линию на 150 миллионов долларов для закупки белорусских товаров

06.06.2017 12:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Афрэксимбанк откроет кредитную линию на 150 миллионов долларов для закупки белорусских товаров

фото: belta.by

Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) откроет кредитную линию на 150 млн долларов для закупки белорусских товаров.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама перед началом первого белорусско-африканского форума "Беларусь и Африка: новые горизонты", передает корреспондент БЕЛТА.

Бенедикт Орама рассказал, что по итогам форума планируется церемония подписания рамочного соглашения между ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и Африканским экспортно-импортным банком. "Это соглашение является фактически кредитным соглашением об открытии кредитной линии на 150 млн долларов. Можно сказать, что это продолжение нашего диалога, который был начат в прошлом году во время моего визита в Беларусь, когда мы договорились с Банком развития о том, что должны способствовать финансированию торговли между Беларусью и африканскими странами. Общий потенциал такого финансирования оценивался тогда в 800 млн долларов. Соглашение, которое мы подпишем, – первый шаг к достижению этой цели", – подчеркнул он.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) откроет кредитную линию на 150 млн долларов для закупки белорусских товаров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель с большим стажем едет на авто с наклейкой "70". Оштрафуют или нет "за скорость"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика