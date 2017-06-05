Афрэксимбанк откроет кредитную линию на 150 миллионов долларов для закупки белорусских товаров

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Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) откроет кредитную линию на 150 млн долларов для закупки белорусских товаров.

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Африканского экспортно-импортного банка Бенедикт Орама перед началом первого белорусско-африканского форума "Беларусь и Африка: новые горизонты", передает корреспондент БЕЛТА.

Бенедикт Орама рассказал, что по итогам форума планируется церемония подписания рамочного соглашения между ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и Африканским экспортно-импортным банком. "Это соглашение является фактически кредитным соглашением об открытии кредитной линии на 150 млн долларов. Можно сказать, что это продолжение нашего диалога, который был начат в прошлом году во время моего визита в Беларусь, когда мы договорились с Банком развития о том, что должны способствовать финансированию торговли между Беларусью и африканскими странами. Общий потенциал такого финансирования оценивался тогда в 800 млн долларов. Соглашение, которое мы подпишем, – первый шаг к достижению этой цели", – подчеркнул он.

