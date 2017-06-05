Эксперты: русский язык объединяет постсоветское пространство

В день рождения Пушкина традиционно отмечается День русского языка. В Советском союзе его считали языком межнационального общения. Как сейчас обстоят дела с русским языком в разных странах СНГ обсуждали сегодня в мультимедийном пресс-центре Sputnik.



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Русский язык как богатство Азербайджана

Народу Азербайджана творчество Пушкина знакомо еще с XIX века, призналась гость МПЦ Sputnik, заведующая отделом международного сотрудничества и информации Института проблем образования Азербайджана Алмаз Хасрет.

"Очень много наших просветителей посвящали свои произведения Пушкину. Неоднократно издавались собрания сочинений… И сегодня, когда Азербайджан стал независимым государством, изучение Пушкина и в целом русский язык дальше служит сближению и поддержанию связей между нами и Россией. Русский язык — одно из богатств нашей страны", — отметила Хасрет.

Киргизская гордость

"В любом уголке страны вы всегда можете увидеть тех, кто говорит на русском языке или даже на интересной смеси киргизского и русского языка. (…) Русский язык очень практичный. В любой школе классы, где изучают русский язык, переполнены", — поделилась преподаватель русского языка Кыргызтанско-Российского университета, филолог, лидер курса "Сторителлинг" в арт-студии "Ололохаус" Элеонора Прояева.

Есть у кыргызстанцев и много поводов для гордости, связанной с русским языком — еще во времена СССР исследования показывали, что в союзных республиках именно здесь — самый чистый русский язык.

Двуязычная Беларусь

Как рассказал зарубежным коллегам доктор филологических наук, декан филологического факультета Белорусского государственного университета Иван Ровдо, русский язык в Беларуси имеет статус государственного наравне с белорусским, а встретить его можно повсеместно.

"И в ваших странах, и в Беларуси, и в других государствах русский язык преподают в школах, университетах… Много делают и общественные объединения — например у нас есть объединения преподавателей русского языка и литературы, которые проводят очень много интересных мероприятий", — поделился профессор.

Ровдо также поблагодарил за работу по популяризации русского языка и его изучения Россотрудничество — он отметил, что представительство регулярно дарит пособия и проводит с филфаком общие мероприятия.

Как признались спикеры из Кыргызстана и Азербайджана, интерес к русскому языку растет и в их странах, а русский язык становится средством межнационального общения на постсоветском пространстве.

Смотрите полную версию видеомоста ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка на Sputnik.