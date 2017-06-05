Тиньков сдает свои дачи под Астраханью и во Франции

Виллы российского бизнесмена Олега Тинькова стали доступны для аренды всем желающим. Под сдачу был организован даже специальный сайт La Datcha, на котором расписываются все прелести отдыха.

«Ля Дача Астрахань» сдается с ентября 2016 года. Цена аренду: от 13 тысяч долларов за четыре дня (понедельник — четверг) до 26 тысяч долларов за неделю.



Фото La Datcha









Как добраться, объясняет сайт: «Мы встретим вас в аэропорту Астрахани. Дорога до дачи занимает 2,5 часа. Личный водитель в вашем распоряжении 12 часов в сутки во время всего отдыха».



Фото La Datcha

Не нравится в Астрахани? Есть вариант в Куршевеле.



Фото La Datcha

«Шале „Ля Дача Куршевель“ находится на высоте 1850 метров над уровнем моря. Это идеальное место для горнолыжного спорта» — сообщает сайт.





Спа на этой даче — также в наличии.



Фото La Datcha

Неделя аренды стоит от 79 тысяч евро до 189 тысяч в зависимости от сезона. Обслуга прилагается.

Еще одна съемная вилла располагается в другом горнолыжном курорте.

«Просторное шале площадью 1200 кв. м. находится в самой высокой точке Валь Торанса. С террасы, выходящей на юг, гостям открывается вид на ледник Гласье-де-Пекле и гору Сим де Карон».



Фото La Datcha

«В спа-центре „Ля Дачи Валь Торанс“ мы предлагаем гостям поплавать в бассейне, отдохнуть в джакузи, посетить сауну и парную. Здесь работают косметолог и массажист, которые подберут индивидуальный комплекс процедур для каждого гостя», — уточняется на сайте.









Фото La Datcha

«Мы встретим вас в аэропорту Женевы, Лиона, Гренобля или Шамбери — просто предупредите нас, в какой аэропорт прилетаете. Дорога до шале займет 30 минут на вертолёте или 1,5−2,5 часа на автомобиле — в зависимости от аэропорта и обстановки на дорогах», — заботливо уточняют организаторы дорогого отдыха.

Неделя в этом шале обойдется арендатору от 58 до 118 тысяч евро в зависимости от сезона.

С 2018 года к списку поместий в аренду добавится и вилла в Тоскане — для любителей пляжного отдыха и шоппинга. «Обстановка и атмосфера «Ля Дача Форте-деи-Марми «такие, чтобы гости получали удовольствие от отдыха, чувствовали себя расслабленно и комфортно. Для Олега Тинькова это не гостиница — это его дом. Ваш дом. «- предупреждает сайт.



Реальных фото дома пока нет — над ним еще трудятся дизайнеры и ремонтники. Нет и ценника.