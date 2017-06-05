Как совместить просмотр эпичного воздушного шоу, веселый отдых в историческом живописном месте, семейный праздник и кулинарную феерию? Ответ простой — посетить авиафестиваль «Крылаты фэст» , который пройдет в двухдневном формате 17 и 18 июня на базе Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо (Минский район).



Фото из архива. Автор: Игорь Ремзик, TUT.BY

Площадка для проведения фестиваля была выбрана неслучайно. Экспозиция, представленная историческими строениями из разных частей Беларуси, под открытым небом является одним из излюбленных мест паломничества туристов. Поэтому посещение «Крылатого фэста» станет не только веселым, но и познавательным. Площадка находится всего в 4 километрах от Минска, поэтому добраться до фестиваля смогут все желающие. К услугам автовладельцев — большая парковка.

Организаторы подготовили для гостей программу, способную удивить даже заядлых завсегдатаев летних фестивалей.

Авиационная программа



Фото из архива. Автор: Игорь Ремзик, TUT.BY

Начнется с эффектной высадки воздушного десанта. После чего над Озерцом разгорится настоящая баталия — импровизированное воздушное сражение. Программа продолжится показательными выступлениями самолетов Zlin, ЯК-52, Икарус, вертолетов, мотодельтапланов и другой авиатехники.

Также в течение двух дней для всех желающих будут организованы обзорные авиапрогулки.

Концертная программа



Фото предоставлено группой

Не менее насыщенным будет и действо, происходящее на главной сцене фестиваля. Гостей ожидают выступления артистов и интерактивные конкурсы от ведущего. 17 июня на сцене будут зажигать группы «Без билета» и «Нейро Дюбель». 18 июня музыкальный марафон продолжится выступлениями ŠUMA и J: MOPC.

В течение двух дней на площадке «Крылатого фэста» развернет свою работу фудкорт. Помимо традиционных белорусских блюд, у гостей будет возможность попробовать еду минских гастропабов, специализирующихся на европейской кухне.

Расписание

17 июня, суббота: 12.00−22.00

18 июня, воскресенье: 12.00−22.00 Билеты:

• 1 день — 12 рублей (в день мероприятия — 15 рублей)

• 2 дня — 19 рублей (в день мероприятия — 25 рублей)

дети до 10 лет (включительно) — бесплатно Купить билет

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