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Федерация легкой атлетики опровергла информацию о положительных допинг-пробах бегуней

06.06.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных допинг-тестов.


Фото: combat-sambo.by

«В адрес ОО „БФЛА“ в течение последнего времени не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь», — говорится в официальном заявлении ассоциации.

Напомним, что вчера сайт газеты «Прессбол» опубликовал информацию о выходе из состава сборной двух бегуней, участвовавших в Олимпиаде. По информации издания, причиной этого послужили положительные допинг-пробы, причем для одной из них она стала третьей.

 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных...

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