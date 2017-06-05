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Федерация легкой атлетики опровергла информацию о положительных допинг-пробах бегуней
Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных допинг-тестов.
«В адрес ОО „БФЛА“ в течение последнего времени не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь», — говорится в официальном заявлении ассоциации.
Напомним, что вчера сайт газеты «Прессбол»
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Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных...
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