Федерация легкой атлетики опровергла информацию о положительных допинг-пробах бегуней

Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных допинг-тестов.



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«В адрес ОО „БФЛА“ в течение последнего времени не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь», — говорится в официальном заявлении ассоциации.

Напомним, что вчера сайт газеты «Прессбол» опубликовал информацию о выходе из состава сборной двух бегуней, участвовавших в Олимпиаде. По информации издания, причиной этого послужили положительные допинг-пробы, причем для одной из них она стала третьей.