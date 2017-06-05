ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В каких районах Беларуси сложнее всего найти работу

06.06.2017 13:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси не получилось пристроить к 1 мая всех безработных. На начало прошлого месяца в стране было почти 40 тысяч официальных нетрудоустроенных. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Самым безработным районом на начало мая по-прежнему был Молодечненский, где официально на 1 мая не могли трудоустроиться 1168 человек. На втором месте по этому показателю расположился Лидский район (889 человек), а на третьем — Кобринский (484 человека).

Топ-10 самых безработных районов на начало мая
район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек
Молодечненский 2

1168
Лидский 1,5

889
Кобринский 1,4

484

Березовский

 1,3

366

Ивановский

 1,3 201
Оршанский

1,3

 863
Полоцкий 1,3

620

Буда-Кошелевский

 1,3

168

Жлобинский

 1,3 617
Слуцкий 1,3 560

Самым «работящим» районом оказался Берестовицкий, где на начало мая нетрудоустроенными были всего 13 человек. Чуть больше безработных в Стародорожском и Шкловском районах — 15 и 35 человек соответственно.

Топ-10 самых «работящих» районов на начало мая
район

уровень зарегистрированной безработицы, в %

число безработных, человек

Берестовицкий

 0,2 13

Стародорожский

 0,2 15
Шкловский 0,2 35
Минский 0,2

333

Белыничский

 0,3 25
Миорский 0,3 26

Хотимский

 0,4 18

Лиозненский

 0,4 26

Островецкий

 0,4 46

Могилевский

 0,4 89

Напомним, в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая составил 0,9% к численности экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем на 1 апреля.

На 1 мая в центрах занятости значилось 47,8 тысячи вакансий. Это на 3,5 тысячи больше, чем на начало апреля. По рабочим специальностям было 53% от общего числа предложений нанимателей.

Читайте также
От монтажника до директора. Кому наниматели предлагают зарплату больше 1500 рублей
Кобяков — об уволенных с предприятий работниках: На местах так и не разобрались, где эти люди
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких - меньше всего.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тиньков сдает свои дачи под Астраханью и во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика