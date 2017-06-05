В каких районах Беларуси сложнее всего найти работу

В Беларуси не получилось пристроить к 1 мая всех безработных. На начало прошлого месяца в стране было почти 40 тысяч официальных нетрудоустроенных. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.
Самым безработным районом на начало мая по-прежнему был Молодечненский, где официально на 1 мая не могли трудоустроиться 1168 человек. На втором месте по этому показателю расположился Лидский район (889 человек), а на третьем — Кобринский (484 человека).
Топ-10 самых безработных районов на начало мая
район
уровень зарегистрированной безработицы, в %
число безработных, человек
Молодечненский
2
1168
Лидский
1,5
889
Кобринский
1,4
484
Березовский
1,3
366
Ивановский
1,3
201
Оршанский
1,3
863
Полоцкий
1,3
620
Буда-Кошелевский
1,3
168
Жлобинский
1,3
617
Слуцкий
1,3
560
Самым «работящим» районом оказался Берестовицкий, где на начало мая нетрудоустроенными были всего 13 человек. Чуть больше безработных в Стародорожском и Шкловском районах — 15 и 35 человек соответственно.
Топ-10 самых «работящих» районов на начало мая
район
уровень зарегистрированной безработицы, в %
число безработных, человек
Берестовицкий
0,2
13
Стародорожский
0,2
15
Шкловский
0,2
35
Минский
0,2
333
Белыничский
0,3
25
Миорский
0,3
26
Хотимский
0,4
18
Лиозненский
0,4
26
Островецкий
0,4
46
Могилевский
0,4
89
Напомним, в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая составил 0,9% к численности экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем на 1 апреля.
На 1 мая в центрах занятости значилось 47,8 тысячи вакансий. Это на 3,5 тысячи больше, чем на начало апреля. По рабочим специальностям было 53% от общего числа предложений нанимателей.
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