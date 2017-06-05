В каких районах Беларуси сложнее всего найти работу

В Беларуси не получилось пристроить к 1 мая всех безработных. На начало прошлого месяца в стране было почти 40 тысяч официальных нетрудоустроенных. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких районах больше всего безработных, а в каких — меньше всего.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Самым безработным районом на начало мая по-прежнему был Молодечненский, где официально на 1 мая не могли трудоустроиться 1168 человек. На втором месте по этому показателю расположился Лидский район (889 человек), а на третьем — Кобринский (484 человека).

Топ-10 самых безработных районов на начало мая район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек Молодечненский 2 1168 Лидский 1,5 889 Кобринский 1,4 484 Березовский 1,3 366 Ивановский 1,3 201 Оршанский 1,3 863 Полоцкий 1,3 620 Буда-Кошелевский 1,3 168 Жлобинский 1,3 617 Слуцкий 1,3 560

Самым «работящим» районом оказался Берестовицкий, где на начало мая нетрудоустроенными были всего 13 человек. Чуть больше безработных в Стародорожском и Шкловском районах — 15 и 35 человек соответственно.

Топ-10 самых «работящих» районов на начало мая район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек Берестовицкий 0,2 13 Стародорожский 0,2 15 Шкловский 0,2 35 Минский 0,2 333 Белыничский 0,3 25 Миорский 0,3 26 Хотимский 0,4 18 Лиозненский 0,4 26 Островецкий 0,4 46 Могилевский 0,4 89

Напомним, в Беларуси уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая составил 0,9% к численности экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем на 1 апреля.

На 1 мая в центрах занятости значилось 47,8 тысячи вакансий. Это на 3,5 тысячи больше, чем на начало апреля. По рабочим специальностям было 53% от общего числа предложений нанимателей.