Audi готовит электрический сити-кар с автопилотом

Запуск производства будущей новинки сегмента A должен состояться в 2021 году. Ожидается, что по габаритам электрический хэтчбек Audi с технологией автономного вождения будет сопоставим Volkswagen Up!



Иллюстрация: Autocar

Планы по запуску мелкосерийного производства субкомпактного автономного электромобиля были озвучены на ежегодном собрании аукционеров Audi. Сперва в компании планируют запустить небольшую, пилотную серию самоуправляемого электрокара для отработки технологии автономного вождения, позже должен начаться массовый выпуск «электрички». По слухам, автономный ситикар, который будет меньше нынешнего A1, может получить обозначение A0 e-tron. По всей видимости, платформу «нулевка» разделит с Up! нового поколения.

Также в Audi подтвердили свои планы по выводу на рынок к 2020 году трех новых электромобилей , среди которых и кроссовер e-tron Sportback .