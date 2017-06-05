ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший боец UFC получил пожизненный срок за похищение и избиение подруги-порнозвезды

06.06.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский боец смешанного стиля Джонатан Коппенхавер, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает ESPN.


realcombatmedia

35-летний спортсмен признан виновным в похищении, избиении и сексуальном насилии в отношении своей бывшей девушки Кристи Мак — модели и порноактрисы. Кроме того, Коппенхавер нанес телесные повреждения ее другу Кори Томасу. Мак получила несколько травм, включая переломы и проткнутое легкое. У мужчины был сломан нос и вывихнуто плечо. Преступления были совершены в 2014 году в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Американец сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только через 36 лет, на тот момент ему будет 71 год. Адвокат бойца Джей Лидерман заявил, что будет подавать апелляцию в Верховный суд штата Невада.

Коппенхавер провел 19 боев на профессиональном ринге по правилам MMA. В 14 поединках он победил и в пяти — проиграл.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский боец смешанного стиля Джонатан Коппенхавер, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), приговорен к пожизненному заключению.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Всем по 500: стоит ли белорусам ожидать бешеного роста зарплат?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика