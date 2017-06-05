Бывший боец UFC получил пожизненный срок за похищение и избиение подруги-порнозвезды

Американский боец смешанного стиля Джонатан Коппенхавер, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает ESPN.



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35-летний спортсмен признан виновным в похищении, избиении и сексуальном насилии в отношении своей бывшей девушки Кристи Мак — модели и порноактрисы. Кроме того, Коппенхавер нанес телесные повреждения ее другу Кори Томасу. Мак получила несколько травм, включая переломы и проткнутое легкое. У мужчины был сломан нос и вывихнуто плечо. Преступления были совершены в 2014 году в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Американец сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только через 36 лет, на тот момент ему будет 71 год. Адвокат бойца Джей Лидерман заявил, что будет подавать апелляцию в Верховный суд штата Невада.

Коппенхавер провел 19 боев на профессиональном ринге по правилам MMA. В 14 поединках он победил и в пяти — проиграл.